Após brigas em 2025, Domingão terá divisão de setores para a torcida do Fortaleza

Após brigas em 2025, Domingão terá divisão de setores para a torcida do FortalezaTorcidas organizadas do Leão se envolveram em briga generalizada no estádio de Horizonte, no ano passado, o que motivou medidas de segurança para o duelo desta quinta-feira, 22
A partida entre Horizonte e Fortaleza, nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, terá medidas de segurança especiais no Estádio Domingão para tentar evitar o risco de brigas entre os torcedores tricolores nas arquibancadas, o que ocorreu em 2025.
A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) solicitou inicialmente que o jogo fosse transferido para o Presidente Vargas, em Fortaleza, mas o pedido não foi acatado - o mando de campo é do Galo do Tabuleiro.
Então, o Tricolor e os órgãos envolvidos “trabalharam de forma conjunta para estruturar um plano que assegure a integridade e o ordenamento de sua torcida”, informa o comunicado do clube.
As diretorias das duas principais torcidas organizadas do Leão participaram das discussões, “manifestando compromisso com a cordialidade entre seus membros” e solicitando escolta da Capital para Horizonte. No ano passado, no duelo pelo Estadual, houve confusão generalizada durante a partida entre os torcedores do Fortaleza.
Como medida de segurança, haverá duas entradas distintas e divisão de setores na arquibancada para a torcida tricolor, além de organização de bares, banheiro e acessos.
O duelo no Domingão encerra a primeira fase do Manjadinho. O Fortaleza é o líder do Grupo A e já está classificado, enquanto o Horizonte está na segunda posição, mas não tem vaga carimbada e ainda corre risco de disputar o quadrangular da permanência.