Após brigas em 2025, Domingão terá divisão de setores para a torcida do Fortaleza

Torcida do Fortaleza na arquibancada do Estádio Domingão no jogo Horizonte x Fortaleza, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A partida entre Horizonte e Fortaleza, nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, terá medidas de segurança especiais no Estádio Domingão para tentar evitar o risco de brigas entre os torcedores tricolores nas arquibancadas, o que ocorreu em 2025.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) solicitou inicialmente que o jogo fosse transferido para o Presidente Vargas, em Fortaleza, mas o pedido não foi acatado - o mando de campo é do Galo do Tabuleiro.