Homem mata primo com uma peixeira após discussão em Crateús

Homem mata primo com uma peixeira após discussão em CrateúsSuspeito fugiu após ação criminosa registrada na noite dessa quarta-feira, 21, e foi localizado em uma área de mata na zona rural do município. Ele possui antecedentes por tentativa de feminicídio, violência doméstica e lesão corporal dolosa
Um homem de 29 anos foi preso suspeito de matar o primo a facadas utilizando arma do tipo peixeira. Crime aconteceu na noite dessa quarta-feira, 21, na localidade de Catingueira dos Melos, na zona rural de Crateús, a 318,38 quilômetros de Fortaleza.
O suspeito foi identificado como Arnol Germano Barbosa e a vítima era Mateus Rodrigues de Sousa, de 22 anos. O crime aconteceu por volta das 20 horas após um desentendimento entre os dois. Ainda não há informações do motivo da discussão.
Arnol possui antecedentes por tentativa de feminicídio, violência doméstica e lesão corporal dolosa.
A vítima foi atingida por golpes de faca e, em seguida, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta. Familiares de Mateus acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro e encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.
Após a ação criminosa, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da equipe da Força Tática do 7º Batalhão, recebeu informações e iniciou diligências para localizar o suspeito do crime. Durante as buscas, o veículo utilizado na fuga foi localizado na residência do pai do acusado, na localidade de Barreiros.
Ainda durante as diligências, os policiais militares receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma área de mata nas proximidades. Diante disso, foi montado um cerco policial no local, que resultou na captura do homem por volta das 23h42min, em um campo agropecuário da região.
Conforme a PM, a arma branca utilizada no crime foi apreendida e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Crateús. Na unidade, ele foi autuado por homicídio doloso, quando há intenção de matar.