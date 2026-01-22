Homem mata primo com uma peixeira após discussão em Crateús

Suspeito foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) / Crédito: Divulgação/PMCE

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de matar o primo a facadas utilizando arma do tipo peixeira. Crime aconteceu na noite dessa quarta-feira, 21, na localidade de Catingueira dos Melos, na zona rural de Crateús, a 318,38 quilômetros de Fortaleza. O suspeito foi identificado como Arnol Germano Barbosa e a vítima era Mateus Rodrigues de Sousa, de 22 anos. O crime aconteceu por volta das 20 horas após um desentendimento entre os dois. Ainda não há informações do motivo da discussão.

Arnol possui antecedentes por tentativa de feminicídio, violência doméstica e lesão corporal dolosa.