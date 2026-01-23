Motorista morre e outro fica ferido após colisão frontal na CE-085, em CaucaiaVítima estava a caminho do trabalho quando foi atingido por uma caminhonete na contramão da rodovia na manhã desta sexta-feira, 23
Um motorista morreu após uma colisão frontal envolvendo dois carros na CE-085, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 23, após chuvas registradas na região.
A vítima conduzia um Chevrolet Onix no sentido Capital-interior quando foi atingida frontalmente por uma Toyota Hilux. A caminhonete teria perdido o controle e invadido a contramão. O motorista do Onix, que estava sozinho e seguia para o trabalho, morreu no local.
O motorista da caminhonete, que dirigia no sentido Interior—Capital, também estava sozinho, foi resgatado consciente e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou ações de resgate, segurança da área e apoio às demais instituições envolvidas.
Equipes do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios do acidente para investigação.