Motorista morre e outro fica ferido após colisão frontal na CE-085

Vítima estava a caminho do trabalho quando foi atingido por uma caminhonete na contramão da rodovia na manhã desta sexta-feira, 23

Um motorista morreu após uma colisão frontal envolvendo dois carros na CE-085, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 23, após chuvas registradas na região.

A vítima conduzia um Chevrolet Onix no sentido Capital-interior quando foi atingida frontalmente por uma Toyota Hilux. A caminhonete teria perdido o controle e invadido a contramão. O motorista do Onix, que estava sozinho e seguia para o trabalho, morreu no local.