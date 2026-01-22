Acusados de executar policial civil em Fortaleza são denunciados pelo MPCE

Movimentação após o crime contra o policial civil Lopes / Crédito: leitor via WhatsApp

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou quatro homens acusados de executar a tiros o policial civil aposentado João Lopes Cavalcante, de 70 anos. O crime ocorreu na noite do dia 10 de outubro de 2025, em frente a uma sucata na avenida Américo Barreira, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Os denunciados são Antônio Celielton de Oliveira Linhares, apontado como o autor dos disparos, Francisco Joel Moura de Alencar, que dirigiu o carro usado no crime, Samuel Teixeira Damasceno, que forneceu a arma e deu apoio logístico, e Samuel Sampaio Maciel, responsável por dar fuga ao atirador em uma motocicleta. Todos estão presos.

Segundo a denúncia obtida pelo O POVO, o grupo agiu de forma premeditada. Francisco Joel conduziu um veículo Fox branco até as proximidades da sucata "O Lopes", levando Antônio Celielton e Samuel Damasceno.

Celielton desceu do carro, abordou o policial a pé e anunciou a execução dizendo: "Sei que tu és Polícia, não reage". Em seguida, disparou contra o idoso, atingindo-o no tórax, coxa e mão. Após o crime, ele fugiu na garupa de uma moto pilotada por Samuel Maciel. Policial civil aposentado Lopes Cavalcante, de 70 anos, foi morto a tiros Crédito: reprodução A investigação aponta que o homicídio pode ter sido motivado pela condição de policial da vítima e agravado por disputas envolvendo o aluguel de um imóvel pertencente a João Lopes.

Antes do crime, inquilinos irregulares teriam procurado a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) para denunciar supostos "excessos" do aposentado na cobrança. A quebra de sigilo telefônico revelou áudios trocados entre os acusados minutos após a execução, combinando a devolução da arma do crime. No local, a perícia recolheu estojos de munição calibre .380. O MPCE pede a condenação do quarteto por homicídio qualificado, o motivo torpe, emboscada e uso de arma restrita, além do pagamento de indenização à família da vítima.