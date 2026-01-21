Carreta parada causa congestionamento em avenida de Fortaleza

Carreta parada na pista causa congestionamento em avenida de FortalezaO veículo teria ficado parado na via após o semi-reboque acoplado à carreta ter saído do encaixe
Uma carreta parada na avenida Plácido Castelo, no cruzamento com a BR-116, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, causou engarrafamento na avenida durante a manhã desta quarta-feira, 21. O local ficava próximo à entrada do Conjunto Tancredo Neves.
Segundo informações preliminares enviadas ao O POVO, o semi-reboque acoplado à carreta teria saído do encaixe, fazendo com que o veículo precisasse parar.
Não há informações sobre feridos.
O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para apurar as circunstâncias da paralisação e a previsão para o retorno da normalidade do fluxo de veículos. O órgão, porém, afirmou que não foi acionado para a ocorrência.