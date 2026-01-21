Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem invade restaurante de Fortaleza pela segunda vez esse ano

Suspeito entrou pelo teto do estabelecimento, na av. Bezerra de Menezes, causando um prejuízo estimado em R$ 10 mil
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Imagens de câmeras de segurança mostram um homem invadindo um restaurante localizado na av. Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O caso ocorreu no domingo passado, dia 18. Esse é o segundo roubo registrado no estabelecimento apenas neste ano, cometido pelo mesmo suspeito. Os prejuízos somam cerca de R$ 10 mil.

Conforme apuração do O POVO, por volta das 4 horas da madrugada, o homem teve acesso ao local pelo teto, após escalar um caramanchão (estrutura de madeira), que fica ao lado do restaurante. Durante a ação, ele furtou um botijão de gás e ainda tentou levar uma televisão. Como não conseguiu carregar o equipamento, acabou jogando-o no chão, causando danos.

Onze dias antes, o mesmo estabelecimento já havia sido alvo de outra invasão. Na ocasião, o mesmo suspeito agiu acompanhado de uma mulher e utilizou o mesmo acesso pela estrutura de madeira. Durante essa ação, foram levados dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Nas imagens do circuito interno de segurança, registradas durante a primeira invasão no dia 7, é possível ver o homem vasculhando o local em busca de objetos de valor. Um detalhe que chama atenção é o fato de o suspeito ligar um ventilador enquanto circula pelo restaurante, supostamente tentando se aliviar do calor. Confira:

De acordo com os proprietários, o prejuízo causado pelas duas ações criminosas gira em torno de R$ 10 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Procurada pelo O POVO, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que investiga os roubos, com o auxílio das imagens das câmeras de segurança

