Homem invade restaurante de Fortaleza pela segunda vez esse ano

Suspeito entrou pelo teto do estabelecimento, na av. Bezerra de Menezes, causando um prejuízo estimado em R$ 10 mil

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem invadindo um restaurante localizado na av. Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, em Fortaleza . O caso ocorreu no domingo passado, dia 18. Esse é o segundo roubo registrado no estabelecimento apenas neste ano, cometido pelo mesmo suspeito . Os prejuízos somam cerca de R$ 10 mil.

Conforme apuração do O POVO , por volta das 4 horas da madrugada, o homem teve acesso ao local pelo teto, após escalar um caramanchão (estrutura de madeira), que fica ao lado do restaurante. Durante a ação, ele furtou um botijão de gás e ainda tentou levar uma televisão. Como não conseguiu carregar o equipamento, acabou jogando-o no chão, causando danos.

Onze dias antes, o mesmo estabelecimento já havia sido alvo de outra invasão. Na ocasião, o mesmo suspeito agiu acompanhado de uma mulher e utilizou o mesmo acesso pela estrutura de madeira. Durante essa ação, foram levados dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Nas imagens do circuito interno de segurança, registradas durante a primeira invasão no dia 7, é possível ver o homem vasculhando o local em busca de objetos de valor. Um detalhe que chama atenção é o fato de o suspeito ligar um ventilador enquanto circula pelo restaurante, supostamente tentando se aliviar do calor. Confira:

De acordo com os proprietários, o prejuízo causado pelas duas ações criminosas gira em torno de R$ 10 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado.