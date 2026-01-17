Homem é morto e duas pessoas são baleadas no Tabapuá, em Caucaia

Caso ocorreu na noite dessa sexta-feira, 16, em uma praça do bairro. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso

Um homem foi morto e duas outras pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na noite dessa sexta-feira, 16, em uma praça do bairro Tabapuá, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem que morreu ainda não foi identificado formalmente. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.