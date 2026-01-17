Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é morto e duas pessoas são baleadas no Tabapuá, em Caucaia

Homem é morto e duas pessoas são baleadas no Tabapuá, em Caucaia

Caso ocorreu na noite dessa sexta-feira, 16, em uma praça do bairro. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem foi morto e duas outras pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na noite dessa sexta-feira, 16, em uma praça do bairro Tabapuá, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem que morreu ainda não foi identificado formalmente. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Leia mais

"O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana (RMF)", afirmou a SSPDS em nota.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar