Primeira ILPI municipal será inaugurada até março, diz Prefeitura

Equipamento, previsto anteriormente para ser entregue em setembro do ano passado, deve implantado junto ao Centro Dia Idoso

Informação é da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e foi divulgada ao O POVO nesta terça-feira, 13. Junto a instituição também deve ser inaugurado o Centro Dia Idoso, que fez parte das promessas de gestão do prefeito Evandro Leitão (PT).

Equipamentos vão funcionar próximos, no mesmo espaço. De acordo com Vejuse Oliveira, coordenadora executiva da Coordenaria Especial da Pessoa Idosa da SDHDS, a ILPI está em fase de "finalização da estrutura física", de compra de equipamentos e de contratação de profissionais.

Enquanto a instituição vai acolher integralmente, o Centro deve funcionar como um espaço onde a família pode levar o idoso para passar o dia e retornar para casa ao fim dele, recebendo cuidados necessários.