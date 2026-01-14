Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira ILPI municipal será inaugurada até março, diz Prefeitura

Primeira ILPI municipal de Fortaleza será inaugurada até março, diz Prefeitura

Equipamento, previsto anteriormente para ser entregue em setembro do ano passado, deve implantado junto ao Centro Dia Idoso
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) municipal de Fortaleza deve ser inaugurada até março de 2026. Equipamento, previsto anteriormente para ser entregue em setembro do ano passado, passa a ter nova previsão de entrega para este primeiro trimestre. 

Leia também | Vale-refeição cobriu apenas 13 dias úteis no Ceará, diz levantamento

Informação é da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e foi divulgada ao O POVO nesta terça-feira, 13. Junto a instituição também deve ser inaugurado o Centro Dia Idoso, que fez parte das promessas de gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). 

Equipamentos vão funcionar próximos, no mesmo espaço. De acordo com Vejuse Oliveira, coordenadora executiva da Coordenaria Especial da Pessoa Idosa da SDHDS, a ILPI está em fase de "finalização da estrutura física", de compra de equipamentos e de contratação de profissionais. 

 

Leia mais

Enquanto a instituição vai acolher integralmente, o Centro deve funcionar como um espaço onde a família pode levar o idoso para passar o dia e retornar para casa ao fim dele, recebendo cuidados necessários. 

"É algo extremamente importante porque Fortaleza é uma das cidades que tem um índice de envelhecimento alto e os cuidados continuados da pessoa idosa tem se intensificado muito. Temos um índice de desigualdade social muito alto [...] Temos um número relativamente alto de pessoas que precisam de um cuidado continuado. As famílias estão cada vez menores", pontua. 

"Isso traz uma possibilidade de harmonia familiar, o cuidado contínuo é muito desgastante e a família precisa ter esse apoio, e o Estado tem esse esse papel", completa. 

O POVO questionou a SDHDS sobre o motivo das obras não terem sido finalizadas em setembro, como havia sido anunciado anteriormente. Em resposta, a assessoria informou que prazo foi estendido em razão das obras, mas afirmou que elas "estão avançadas". 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar