Vale-refeição cobriu apenas 13 dias úteis no Ceará em 2025

O gasto médio mensal dos empregados no Estado chega a R$ 31,62 por transação, o que implica um total de R$ 420,25 / Crédito: Vitor Vasconcelos / Secom-PR

Resumo Vale-refeição médio no Ceará (R$ 503,11) cobre apenas 13 dias úteis

Gasto médio mensal por trabalhador é de R$ 420,25

Gasto médio por transação é de R$ 31,62

Trabalhadores adaptam o consumo à verba disponível

Cobertura no Ceará é superior à média nacional (10 dias úteis)

Estudo é da Pluxee, empresa de benefícios. Alvo recente de mudanças na operação do benefício, o vale-refeição se mostrou insuficiente para atender as necessidades dos trabalhadores do Ceará em 2025, segundo indica um estudo feito nacionalmente. Isso porque o valor médio de R$ 503,11 pago pelas empresas consegue cobrir apenas 13 dias úteis do mês.