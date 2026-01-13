Prefeitura de Fortaleza vai ampliar suporte oferecido às ILPIs

A Prefeitura de Fortaleza acatou a recomendação do MPCE e vai ampliar ações de apoio às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) em funcionamento na Cidade / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Fortaleza vai ampliar o suporte oferecido às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) da Cidade, contribuindo com a melhoria da infraestrutura de pelo menos sete unidades. Decisão, divulgada nesta terça-feira, 13, surge após recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE). Leia também | Exclusivo: Fortaleza autoriza o corte de 5 árvores por dia desde 2022

Conforme Alexandre Alcântara, promotor de Justiça autor da recomendação, política deve permitir que o Município dê suporte para que as instituições se legalizem, propiciem mais conforto aos idosos por meio de melhoras na infraestrutura e garantam serviços oferecidos por profissionais de áreas como a da saúde. "Ao invés de procurar interditar uma instituição, você faz com que ela melhore, que ela tenha uma melhoria na qualidade de serviços [...] E você [consegue] manter a instituição, manter o trabalho e a renda dessas pessoas [...] Manter os idosos com conforto", destaca. O promotor ainda frisa que a iniciativa é um "passo importante", principalmente em razão de existir uma "dívida histórica" do Município no que diz respeito a ILPIs. Fortaleza ainda não tem, por exemplo, um equipamento do porte municipal, com a promessa de inaugurar o primeiro até março deste ano de 2026.

Prefeitura diz que ações estão em fase de estudo Conforme Vejuse Oliveira, coordenadora executiva da Coordenaria Especial da Pessoa Idosa da SDHDS, a pasta já recebeu o relatório do MPCE e no momento estuda um planejamento de ação. No entanto, devido a urgência da demanda, ela afirma que ações devem ser iniciadas ainda em fevereiro próximo. "Estamos entrando na fase de estudar e traçarmos um plano de acompanhamento de cada uma das sete unidades [sugeridas pelo ministério público], na fase de planejamento", explica. Essas ações devem usar recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) para serem mantidas e serão executadas dentro do Programa Fortaleza para Todas as Idades, iniciativa municipal que foi lançada em outubro de 2025, como parte do Plano Fortaleza Inclusiva.

"Adaptações na parte de infraestrutura vão entrar agora [no plano], isso não existia. [...] Existe um programa dentro do Município de adaptação das residências para atender a necessidade da pessoas idosas, estamos em conversa com a Habitafor para utilizar o programa que já existe", diz Vejuse. A coordenadora também destaca o suporte que será dado a essas instituições em questões burocráticas, ajudando elas a se regularizarem. "Tem toda uma orientação que pode ser dada pelo Município para que essas instituições regularizem a situação delas", pontua ainda. Em nota encaminhada ao O POVO, a SDHDS destacou que a Coordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa "desenvolve ações contínuas de suporte às ILPIs por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS)".