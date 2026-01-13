Fortaleza inaugura estandes para prevenção de doenças cardíacas

Estandes contam com materiais para aferição de pressão, pesagem, verificação de medidas e orientação à população sobre cuidados com a saúde cardiovascular / Crédito: Marcos Moura

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou, nesta terça-feira, 13, 57 estandes para a prevenção de doenças do sistema cardiovascular. Os equipamentos fazem parte do programa "Cardio Fortaleza", que irá identificar e tratar pacientes que tenham sinais de problemas do coração e dos vasos sanguíneos. LEIA TAMBÉM | Paradinha: Prefeitura inaugura ponto de apoio para motoristas de aplicativo

Ainda segundo Riane, a iniciativa busca melhorar a qualidade de vida da população e prevenir o aumento da fila por tratamento cardiovascular na cidade, abrindo mais vagas em leitos de internação e exames nas unidades de saúde.

"O problema está quando essa pessoa começa a ir recorrentemente para as emergências, tem um AVC, um infarto... e aí vem as emergências, os leitos hospitalares. O que a gente quer é chegar antes. Fazer que a pessoa seja identificada, tome seu medicamento, vá no posto fazer eletrocardiograma e outros exames para que ele seja acompanhado e ter uma vida melhor", acrescenta Riane. Fortaleza tem pelo menos 450 mil pessoas com problemas cardíacos A inauguração dos estandes ocorre em meio a uma agenda para reduzir o número de pessoas com doenças cardiovasculares em Fortaleza. De acordo com a Prefeitura, a Capital tem hoje entre 450 mil e 500 mil moradores com algum tipo de problema cardíaco.