Fortaleza inaugura estandes para prevenção de doenças cardíacas

Fortaleza inaugura 57 estandes para prevenção de doenças do coração

Equipamentos serão entregues aos postos de saúde e circular áreas movimentadas dos bairros como shoppings e praças; Fortaleza tem 450 mil pessoas com hipertensão
Atualizado às Autor Kleber Carvalho
A Prefeitura de Fortaleza inaugurou, nesta terça-feira, 13, 57 estandes para a prevenção de doenças do sistema cardiovascular. Os equipamentos fazem parte do programa "Cardio Fortaleza", que irá identificar e tratar pacientes que tenham sinais de problemas do coração e dos vasos sanguíneos.

LEIA TAMBÉM | Paradinha: Prefeitura inaugura ponto de apoio para motoristas de aplicativo

Cada estande conta com materiais para aferição de pressão, pesagem, verificação de medidas e orientação à população sobre cuidados com a saúde cardiovascular. Os kits serão entregues a 57 postos de saúde da Capital e circular pontos movimentados do bairro onde a unidade de saúde está inserida, como shoppings e praças.

"Esperamos que a gente possa fazer esse trabalho de prevenção, evitando que essas pessoas estejam batendo na porta, sendo atendidas pela nossa rede. Não que ela não possa ser atendida, mas que a gente possa minimizar, reduzir essa grande quantidade", destaca o prefeito Evandro Leitão (PT).

"A ideia é que esse projeto vá a Areninhas, colégios, alguns centros de eventos e sociais dos bairros, para que a gente consiga chegar mais perto da população, levando esse lado mais jocoso, musical... de forma que a pessoa sinta que isso não é um processo de doença, mas de prevenção", explica a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) Riane Azevedo.

Ainda segundo Riane, a iniciativa busca melhorar a qualidade de vida da população e prevenir o aumento da fila por tratamento cardiovascular na cidade, abrindo mais vagas em leitos de internação e exames nas unidades de saúde.

"O problema está quando essa pessoa começa a ir recorrentemente para as emergências, tem um AVC, um infarto... e aí vem as emergências, os leitos hospitalares. O que a gente quer é chegar antes. Fazer que a pessoa seja identificada, tome seu medicamento, vá no posto fazer eletrocardiograma e outros exames para que ele seja acompanhado e ter uma vida melhor", acrescenta Riane.

Fortaleza tem pelo menos 450 mil pessoas com problemas cardíacos

A inauguração dos estandes ocorre em meio a uma agenda para reduzir o número de pessoas com doenças cardiovasculares em Fortaleza. De acordo com a Prefeitura, a Capital tem hoje entre 450 mil e 500 mil moradores com algum tipo de problema cardíaco.

Evandro Leitão ressaltou que junto aos estandes, a gestão tem entregue aparelhos de eletrocardiograma nos 134 postos da Capital, a fim de facilitar o atendimento na área para a população.

"Só em 2025 distribuímos mais de 100 milhões de remédios para pessoas que tinham algum problema de hipertensão, caríaco, diabetes... o que queremos fazer é um trabalho de prevenção e atingir o maior número de pessoas em Fortaleza", afirma o prefeito.

Fruto de parceria entre a Prefeitura, o Hospital da Beneficiência Portuguesa e a Fundação Novartis, o programa teve sua primeira remessa de estandes entregues nesta terça-feira. A expectativa é de que até o final de 2026 todos os 134 postos de saúde da cidade disponham de um kit de prevenção cardiovascular.

