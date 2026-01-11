Caminhão da Limpezinha Fortaleza: rota entre dias 12/01 e 17/01

Serviço é ofertado de segunda a sábado, das 8h às 14 horas, via solicitação pelo número 156; veja a rota do Caminhão da Limpezinha nesta semana

O Caminhão da Limpezinha irá atender bairros de todas as 12 regionais administrativas de Fortaleza, entre os dias 12 e 17 de janeiro. A operação ocorre de segunda a sábado, das 8h às 14h, conforme agendamento.

As rotas do serviço são definidas com base nas solicitações feitas por meio da Central 156 (telefone ou aplicativo), do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ecofor (0800 275 4400) ou diretamente nas Secretarias Regionais, de acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).