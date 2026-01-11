Caminhão da Limpezinha Fortaleza: rota entre dias 12/01 e 17/01

Confira a rota do Caminhão da Limpezinha entre os dias 12 e 17 de janeiroServiço é ofertado de segunda a sábado, das 8h às 14 horas, via solicitação pelo número 156; veja a rota do Caminhão da Limpezinha nesta semana
O Caminhão da Limpezinha irá atender bairros de todas as 12 regionais administrativas de Fortaleza, entre os dias 12 e 17 de janeiro. A operação ocorre de segunda a sábado, das 8h às 14h, conforme agendamento.
As rotas do serviço são definidas com base nas solicitações feitas por meio da Central 156 (telefone ou aplicativo), do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ecofor (0800 275 4400) ou diretamente nas Secretarias Regionais, de acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).
Os serviços oferecidos pelo equipamento envolvem o recolhimento de materiais volumosos, como móveis, eletrodomésticos, restos de madeira, ferragens e pneus, que não devem ser descartados junto ao lixo domiciliar comum.
Para garantir o recolhimento, a SCSP orienta que o material seja colocado na calçada apenas no dia programado. Se a retirada não ocorrer na data prevista, a Prefeitura entra em contato com o solicitante para reagendar o serviço.
Confira a rota da Limpezinha entre os dias 12 e 17 de janeiro:
Segunda-feira (12/01):
Regionais 1 e 3
- Av. Francisco Sá - Jacarecanga (Da Av. Filomeno Gomes à Av. Dr Theberge)
- Av. Dr Theberge - Cristo Redentor (Da Av. Francisco Sá à Rua Açucena)
- Rua Teodomiro de Castro - Álvaro Weyne (Da Rua Açucena à Rua Graça Aranha)
- Rua Conselheiro Lafayette -Jardim Guanabara (Da Rua Graça Aranha à Av. Washington Luiz)
- Av. Washington Luiz - Jardim Guanabara (Da Rua Conselheiro Lafayette à Rua Antônio Arruda)
- Rua Antônio Arruda - Vila Velha (Da Av. Washington Luiz à Rua Pedro Sampaio)
- Av. Major Assis - Vila Velha (Da Av. Mozart Pinheiro de Lucena à Rua N)
- Rua E - Vila Velha (Da Rua N à Av. G)
- Av. L Cj Planalto Da Barra - Vila Velha (Da Av. G à Rua Dr Quixadá Felício)
- Rua Dr Quixadá Felício - Vila Velha (Da Av. L à Av. Mozart Pinheiro de Lucena)
- Av. Mozart Pinheiro de Lucena - Vila Velha (Da Rua Dr Quixadá Felício à Av. Leste Oeste)
- Av. Leste Oeste - Barra do Ceará (Da Av. Rad. Jose Lima Verde à Rua Sen. Robert Kennedy)
- Rua Sen. Robert Kennedy - Barra do Ceará (Da Av. Leste Oeste à Rua Dr José Roberto Sales)
- Rua Dr José Roberto Sales - Barra do Ceará (Da Rua Sen. Robert Kennedy à Rua Francisco Calaça)
- Rua Francisco Calaça - Barra do Ceará (Da Rua Dr José Roberto Sales à Av. Leste Oeste)
- Av. Leste Oeste - Barra do Ceará (Da Rua Francisco Calaça à Av. José Jatahy)
- Av. José Jatahy - Jacarecanga (Da Av. Leste Oeste à Rua Comendador Luís Ribeiro)
- Rua Frei Odilon - Pres. Kennedy (Da Rua Emília Freitas à Rod. Pres. Juscelino Kubitschek)
- Rua Emília Freitas - Pres. Kennedy (Da R. Dracon Barreto à Rua Frei Odilon)
- Rua Euclídes da Cunha - Padre Andrade (Da Rua Dona Alexandrina à R. Dracon Barreto)
- Av. Sgt. Hermínio Sampaio - Pres. Kennedy (Da Av. Cearenses à Rua Dona Alexandrina)
- Av. Cearenses - Pres. Kennedy (Da Rua Maria Mirian Ferreira de Souza à Av. Sgt. Hermínio Sampaio)
- Rua Azevedo Bolão - Parquelândia (Da Rua Erico Mota à Rua José Sombra)
- Rua Dom Manoel Medeiros - Parquelândia (Da Rua Conego Pinto Mendonça à Rua Erico Mota)
- Rua Padre Guerra - Parquelândia (Da Rua Erico Mota à Av. José Jatahy)
- Av. Jovita Feitosa - Parquelândia (Da Av. José Jatahy à Av. Humberto Monte)
- Rua Morerira de Sousa - Parquelândia (Da Av. Humberto Monte à Av. Bezerra de Menezes)
- Rua Tipógrafo Sales - Parquelândia (Da Av. Bezerra de Menezes à Rua Frecheirinha)
- Rua Amadeu Furtado - Amadeu Furtado (Da Av. Jovita Feitosa à Rua Xavier de Oliveira)
- Rua Damião Fernandes - Amadeu Furtado (Da Rua Xavier de Oliveira à Av. Jovita Feitosa)
- Rua Maj. Pedro Sampaio - Rodolfo Teófilo (Da Rua Delmiro de Farias à Rua Antonio Martins)
- Rua Monsenhor Furtado - Rodolfo Teófilo (Da Rua Antonio Martins à Rua Professor João Bosco)
- Av. Domingos Olímpio - Benfica (Da Av. Bezerra de Menezes à Av. Imperador)
Terça-feira (13/01)
Regionais 2 e 12
- Rua do Canal - São João do Tauape (Da Rua Evaristo Reis à Rua Asp. Mendes)
- Rua Asp. Mendes - Joaquim Távora (Da Rua do Canal à Rua Ana Gonçalves)
- Rua Ana Gonçalves - São João do Tauape (Da Rua Asp. Mendes à Rua Escrivão Pinheiro)
- Rua Escrivão Pinheiro - São João do Tauape (Da Rua Ana Gonçalves à Av. Governador Raul Barbosa)
- Av. Governador Raul Barbosa - São João do Tauape (Da Rua do Canal à Av. Almirante Henrique Sabóia)
- Av. Almirante Henrique Sabóia - Varjota (Da Av. Governador Raul Barbosa à Rua Pereira de Miranda)
- Rua Pereira de Miranda - Papicu (Da Av. Almirante Henrique Sabóia à Rua César Fonseca)
- Rua Des. Lauro Nogueira - Papicu (Da Rua César Fonseca à Rua Almeida Prado)
- Rua Prisco Bezerra - Vicente Pinzón (Da Rua Des. Lauro Nogueira à Av. Engenheiro Alberto Sá)
- Av. Engenheiro Alberto Sá - Papicu (Da Rua Prisco Bezerra à Rua Oliveira Filho)
- Rua Oliveira Filho - Vicente Pinzón (Da Av. Engenheiro Alberto Sá à Rua Ismael Pordeus)
- Rua José Setúbal Pessoa - Cais do Porto (Da Rua Ismael Pordeus à Rua Primeiro de Novembro)
- Rua Benedito Macêdo - Cais do Porto (Da Rua Primeiro de Novembro à Av. Leite Barbosa)
- Av. Leite Barbosa - Cais do Porto (Da Rua Benedito Macêdo à Av. José Sabóia)
- Av. José Sabóia - Cais do Porto (Da Av. Leite Barbosa à Av. César Cals)
- Av. César Cals - Vicente Pinzón (Da Av. José Sabóia à Rua Renato Braga)
- Av. Duque de Caxias - Centro (Da Av. Imperador à Av. Dom Manuel)
- Av. Dom Manoel - Centro (Da Av. Duque de Caxias à Rua Pereira Filgueiras)
- Rua Pereira Filgueiras - Centro (Da Av. Dom Manoel à Rua João Cordeiro)
- Av. Monsenhor Tabosa - Praia de Iracema (Da Rua João Cordeiro à Av. Dom Manuel)
- Rua Dragão do Mar - Praia de Iracema (Da Av. Dom Manuel à Rua Tomaz Lopes)
- Av. Historiador Raimundo Girão - Praia de Iracema (Da Rua Vinte e Três de Outubro à Rua João Cordeiro)
- Rua dos Tabajaras - Praia de Iracema (Da Rua João Cordeiro à Av. Almirante Tamandaré)
- Rua Adolfo Caminha - Praia de Iracema (Da Av. Alberto Nepomuceno à Av Leste Oeste)
- Av. Leste Oeste - Moura Brasil (Da Rua Adolfo Caminha à Av. Filomeno Gomes)
- Rua Liberato Barroso - Centro (Da Rua Oto de Alencar à Av. Tristão Gonçalves)
- Rua São Paulo - Centro (Da Av. Tristão Gonçalves à Rua Oto de Alencar)
- Rua do Trilho - Moura Brasil (Da Rua da Saudade à Rua Senador Jagaribe)
- Rua da Saudade - Moura Brasil (Da Rua Senador Jaguaribe à Rua Interna)
- Rua Adarias de Lima - Moura Brasil (Da Rua Padre Mororó à Rua Interna)
- Rua Senador Jaguaribe - Moura Brasil (Da Rua Adarias de Lima à Rua Barão do Rio Branco)
- Rua Conde d´Eu - Centro (Da Rua Sobral à Rua Visc. De Sabóia)
Quarta-feira (14/01)
Regionais 4 e 5
- Av. Aguanambi - José Bonifacio (Da Av. Treze de Maio à Rua Antônio Pompeu)
- Rua Antônio Pompeu - Centro (Da Av. Aguanambi à Rua Barão de Aratanha)
- Rua Barão de Aratanha - José Bonifacio (Da Rua Antônio Pompeu à Av. Treze de Maio)
- Av. Treze de Maio - Fátima (Da Rua Barão de Aratanha à Av. da Universidade)
- Av. da Universidade - Benfica (Da Av. Treze de Maio à Av. Domingos Olímpio)
- Av. Domingos Olímpio - Benfica (Da Av. da Universidade à Rua Sen. Pompeu)
- Rua Sen. Pompeu - José Bonifacio (Da Av. Domingos Olímpio à Av. dos Expedicionários)
- Av. dos Expedicionários - Fátima (Da Rua Sen. Pompeu à Rua Raul Cabral)
- Rua Raul Cabral - Montese (Da Av. dos Expedicionários à Rua Prof. Teodorico)
- Rua Prof. Teodorico - Montese (Da Rua Raul Cabral à Rua Barão de Canindé)
- Rua Barão de Canindé - Montese (Da Rua Prof. Teodorico à Rua Germano Franck)
- Rua Germano Franck - Parangaba (Da Rua Barão de Canindé à Av. Carlos Amora)
- Av. Carlos Amora - Parangaba (Da Rua Germano Franck à Av. Gen. Osório de Paiva)
- Av. Gen. Osório de Paiva - Parangaba (Da Av. Carlos Amora à Rua Leblon Maia)
- Rua Leblon Maia - Vila Peri (Da Av. Gen. Osório de Paiva à Rua Cônego de Castro)
- Rua Cônego de Castro - Vila Peri (Da Rua Leblon Maia à Rua Eduardo Perdigão)
- Rua Vital Brasil - Bonsucesso (Da Av. Augusto dos Anjos à Rua Bragança)
- Rua Bragança - Granja Portugal (Da Rua Vital Brasil à Rua Maria Júlia)
- Rua Maria Júlia - Granja Portugal (Da Rua Bragança à Rua Pedro Martins)
- Rua Pedro Martins - Bom Jardim (Da Rua Maria Júlia à Av. Gen. Osório de Paiva)
- Av. Gen. Osório de Paiva - Bom Jardim (Da Rua Pedro Martins à Av. Oscar Araripe)
- Av. Oscar Araripe - Bom Jardim (Da Av. Gen. Osório de Paiva à Rua Sargento João Pinheiro)
- Rua Sargento João Pinheiro - Granja Lisboa (Da Av. Oscar Araripe à Rua João Gentil)
- Est do Jatobá - Granja Lisboa (Da Rua João Gentil à Rua Urucutuba)
- Rua Urucutuba - Granja Lisboa (Da Est do Jatobá à Rua Cel. Virgílio Nogueira)
- Rua Cel. Virgílio Nogueira - Granja Portugal (Da Rua Urucutuba à Rua Oscar França)
- Rua Oscar França - Bom Jardim (Da Rua Cel. Virgílio Nogueira à Av. Gen. Osório de Paiva)
- Rua Bom Jesus - Granja Lisboa (Da Av. Gen. Osório de Paiva à Rua Ari Maia)
- Rua Ari Maia - Granja Lisboa (Da Rua Bom Jesus à Av. H)
- Av. H, Conj. Ceará I (Da Rua Ari Maia à Rua Emílio de Menezes)
- Rua Emílio de Menezes - Granja Lisboa (Da Av. H à Av. Augusto dos Anjos)
- Av. Augusto dos Anjos - Bonsucesso (Da Rua Emílio de Menezes à Av. Gen. Osório de Paiva)
Quinta-feira (15/01)
Regionais 6 e 7
- Rua Capitão Aragão -Alto da Balança (Da BR-116 à Av. Gov. Raul Barbosa)
- Avenida Raul Barbosa - Aerolândia (Da Rua Capitão Aragão à BR-116)
- Rua Pedro Luiz Sobrinho - Parque Iracema (Da BR-116 à Av. Desembargador Gonzaga)
- Av. Desembargador Gonzaga - Cidade dos Funcionários (Da Rua Pedro Luiz Sobrinho à Av. Rogaciano Leite)
- Rua Castro Alencar - Jardim Das Oliveiras (Da Av. Rogaciano Leite à Rua Lago)
- Rua José Alcides da Rocha - Parque Manibura (Da Rua Anterior Rocha Alexandre, rua sem saida)
- Rua Luiz Girão - Cambeba (Da Rua Tabelião Joaquim Coelho à Rua Joaquim de Figueirego Filho)
- Av. Maestro Lisboa - José de Alencar (Da Av. Washington Soares à Av. Odilon Guimarães)
- Av. Odilon Guimarães - Curió (Da Av. Maestro Lisboa à Av. Washington Soares)
- Av. Mem de Sá - Messejana (Da Rua Joaquim Bento à Rua Cel. João Oliveira)
- Rua Capitão Afrânio - Messejana (Da Rua Joaquim Felicio à Rua Tenente Jurandir Alencar)
- Rua Padre Pedro de Alencar - Messejana (Da Rua Capitão Afrânio à Rua Luciola)
- Rua Miguel Couto - Paupina (Da Rua Luciola à Rua Barão de Aquiraz)
- Rua Barão de Aquiraz - Paupina (Da Rua Miguel Couto à Av. Gurgel do Amaral)
- Av. Gurgel do Amaral - Messejana (Da Rua Barão de Aquiraz à Av. Washington Soares)
- Av. Washington Soares - Coaçu (Da Av. Gurgel do Amaral à Rua Birmânia)
- Rua Birmânia - São Bento (Da Av. Washington Soares à Av. Contôrno Sul)
- Av. Rogaciano Leite - Luciano Cavalcante (Da Rua Henrique de Castro à Rua Monsenhor Carneiro da Cunha)
- Rua Monsenhor Carneiro da Cunha - Eng. Luciano Cavalcante (Da Av. Rogaciano Leite à Av. Cel. José Philomeno Gomes)
- Av. Cel. José Philomeno Gomes - Eng. Luciano Cavalcante (Da Av. Comodoro Estácio Brigido à Rua General Caiado de Castro)
- Rua General Caiado de Castro - Parque Manibura (Da Av. Cel. José Philomeno Gomes à Rua Vereador Pedro Paulo)
- Rua Vereador Pedro Paulo - Parque Manibura (Da Rua General Caiado de Castro à Rua João Regino)
- Av. Edilson Brasil Soares - Edson Queiroz (Da Av. Washington Soares à Av. Evilásio Almeida Miranda)
- Av. Evilásio Almeida Miranda - Edson Queiroz (Da Av. Edilson Brasil Soares à Av. Mário Câmara Vieira)
- Av. Mário Câmara Vieira - Edson Queiroz (Da Av. Evilásio Almeida Miranda à Rua Cidade Ecológica)
- Rua Cidade Ecológica - Edson Queiroz (Da Av. Mário Câmara Vieira à Av. Contôrno)
- Av. Dr. Valmir Pontes - Edson Queiroz (Da Av. Contôrno à Av. Coronel Miguel Dias)
- Av. Coronel Miguel Dias - Guararapes (Da Av. Dr. Valmir Pontes à Av. Chanceler Edson Queiroz)
- Av. Dr. José Martins Rodrigues - Edson Queiroz (Da Av. Washington Soares à Av. Juarez Barroso)
- Av. Juarez Barroso - Edson Queiroz (toda Extensão)
- Av. Sebastião de Abreu - Edson Queiroz (Da Av. Juarez Barroso à Av. Padre Antônio Tomás)
- Av. Padre Antônio Tomás - Cocó (Da Av. Sebastião de Abreu à Rua Andrade Furtado)
- Rua Andrade Furtado - Cidade 2000 (Da Av. Padre Antônio Tomás à Av. Dr. Aldy Mentor)
- Av. Dr. Aldy Mentor - Manuel Dias Branco (Da Rua Andrade furtado à Av. Dioguinho)
- Av. Dioguinho - Vicente Pinzón (Da Av. Dr. Aldy Mentor à Rua Germiniano Jurema)
- Rua Andrade Furtado - Cidade 2000 (Da Av. Padre Antônio Tomás à Av. Dr. Aldy Mentor)
Sexta-feira (16/01)
Regionais 10 e 11
- Rua Benjamim Brasil - Jardim Cearense (Da Av. Bernardo Manoel à Av. Godofredo Maciel)
- Av. Godofredo Maciel - Maraponga (Da Rua Benjamim Brasil à Rua Wenefrido Melo)
- Rua Wenefrido Melo - Mondubim (Da Av. Godofredo Maciel à Rua Santa Liduína)
- Rua Santa Liduína - Manuel Sátiro (Da Rua Wenefrido Melo à Rua Cônego de Castro)
- Rua Cônego de Castro - Manuel Sátiro (Da Rua Santa Liduína à Est do Siqueira)
- Est. do Siqueira - Parque São José (Da Rua Cônego de Castro à Av. Contôrno Norte)
- Av. Contorno Norte - Novo Mondubim (Da Est. do Siqueira à Av. F)
- Av. Penetração Oeste - Conj. Esperança (Da Av F à Rua Tulipa Negra)
- Av. A - Conj. Esperança (Da Av. Penetração Oeste à Rua Cosme e Jerônimo)
- Rua Cosme e Jerônimo - Aracapé (Da Av. A à Rua Cosma Bezerra)
- Travessa São João Batista - Aracapé (Da Rua Cosma Bezerra à Av. C)
- Av. C - Aracapé (Da Travessa São João Batista à Rua Miguel de Aragão)
- Rua Mendel Steinbruch - Parangaba (Da Rua Miguel de Aragão à Rua Artur de Souza)
- Rua Artur de Souza - Mondubim (Da Av. Godofredo Macie à Rua Antonio Francisco de Araújo)
- Rua Antonio Francisco de Araújo - Planalto Ayrton Senna (Da Rua Artur de Souza à Av. Presidente Costa e Silva)
- Av. José Bastos - Damas (Da Rua Viriato Ribeiro à Rua Pernambuco)
- Rua Pernambuco - Demócrito Rocha (Da Av. José Bastos à Rua Guimarães Passos)
- Rua Guimarães Passos - Pici (Da Rua Pernambuco à Rua Demérito De Menezes)
- Rua Cel. Matos Dourado - Padre Andrade (Da Rua Guimarães Passos à Av. Senador Fernandes Távora)
- Av. Senador Fernandes Távora - Jóquei Clube (Da Rua Cel. Matos Dourado à Rua José Mendonça)
- Rua José Mendonça - Genibaú (Da Av. Senador Fernandes Távora à Av. D)
- Av. D - Conj. Ceará (Da Rua José Mendonça à Av. Ministro Albuquerque Lima)
- Av. Ministro Albuquerque Lima - Conj. Ceará I (Da Av. D à Rua São João)
- Rua São João - Genibaú (Da Av. Ministro Albuquerque Lima à Rua Manoel Antônio Leite)
- Rua Raimundo Cabral - Bonsucesso (Da Rua Manoel Antônio Leite à Rua André Rebouças)
- Rua Alberto do Monte - Bonsucesso (Da Rua André Rebouças à Rua Anselmo Nogueira)
- Rua Anselmo Nogueira, Bonsucesso (Da Rua Alberto do Monte à Rua Júlio Braga)
- Rua Júlio Braga - Bonsucesso (Da Rua Anselmo Nogueira à Rua Tupi)
- Rua Tupi - João XXIII (Da Rua Júlio Braga à Rua Porto Velho)
- Rua Porto Velho - Henrique Jorge (Da Rua Tupi à Rua Prof. Heribaldo Costa)
- Rua Prof. Heribaldo Costa - Henrique Jorge (Da Rua Porto Velho à Av. Senador Fernandes Távora)
- Av. Senador Fernandes Távora - Henrique Jorge (Da Rua Prof. Heribaldo Costa à Av. Lineu Machado)
- Av. Lineu Machado - Jóquei Clube (Da Av. Senador Fernandes Távora à Av. Carneiro de Mendonça)
- Rua Estado do Rio - Demócrito Rocha (Da Rua Pernambuco à Rua Amazonas)
Sábado (17/01)
Regionais 8 e 9
- Avenida Sen Carlos Jereissati - Dias Macedo (Da Rua Maj. Vaz Clarim à Av Bernardo Manoel)
- Av. Bernardo Manuel - Serrinha (Da Avenida Sen Carlos Jereissati à Av. DRua Silas Munguba)
- Av. DRua Silas Munguba - Parangaba (Da Av. Bernardo Manuel à Rua Equador)
- Rua Equador - Itaperi (Da Rua Silas Munguba à Rua Suécia)
- Rua Profª Maria Jacirene Reis - Itaperi (Da Rua Suécia à Rua Carlos Juaçaba)
- Rua Carlos Juaçaba - Rachel de Queiroz (Da Rua Profª Maria Jacirene Reis à Rua Holanda)
- Rua Holanda - Jardim Cearense (Da Rua Carlos Juaçaba à Av. Bernardo Manuel)
- Av. Bernardo Manuel - Mondubim (Da Rua Holanda à Av. Presidente Costa e Silva)
- Av. Presidente Costa e Silva - Mondubim (Da Av. Bernardo Manuel à Av. Pref. Evandro Ayres de Moura)
- Av. Pref. Evandro Ayres de Moura - Mondubim (Da Av. Bernardo Manuel à Rua Ipaumirim)
- Rua Ipaumirim - Mondubim (Da Av. Pref. Evandro Ayres de Moura à Rua Antônio Barbosa)
- Rua Antônio Barbosa - Mondubim (Da Rua Ipaumirim à Rua Cel. de Queiroz)
- Av. H - Pref. José Walter (Da Av. João de Araújo Lima à Av. I)
- Av. I - Pref. José Walter (Da Av. H à Av. Presidente Costa e Silva)
- Av. Presidente Costa e Silva - Mondubim (Da Av. I à Av. Pres. Juscelino Kubitschek)
- Av. Pres. Juscelino Kubitschek - Passaré (Da Av. Presidente Costa e Silva à Av. Dep. Paulino Rocha)
- Av. Dep. Paulino Rocha - Cajazeiras (Da Rua Tito Barros à Rua E)
- Rua Dra. Wanda Sidou - Cajazeiras (Da Rua E à Rua Advogado Francisco Novais)
- Av. Cap. Waldemar Paula Lima - Cajazeiras (Da Rua Advogado Francisco Novais à Av. Capitão Hugo Bezerra)
- Av. Capitão Hugo Bezerra - Barroso (Da Av. Cap. Waldemar Paula Lima à Travessa Rio Verde)
- Av. Cap. Waldemar Paula Lima - Barroso (Da Rua João Ferreira à Av. Cap. Hugo Bezerra)
- Rua da Confiança - Barroso (Da Av. Cap. Hugo Bezerra à Rua Maria José)
- Rua Dr. José Euclides Gomes - Barroso (Da Rua Maria José à Av. Jornalista Tomaz Coelho)
- Av. Jornalista Tomaz Coelho - Mondubim (Da Rua Dr. José Euclides Gomes à Av. Castelo de Castro)
- Av. Castelo de Castro - Jangurussu (Da Av. Jornalista Tomaz Coelho à Rua Rui Barbosa)
- Rua Juá - Jangurussu (Da Av. Castelo de Castro à Rua Jaborandi)
- Rua Francisco Lima e Silva - Jangurussu (Da Rua Jaborandi à Rua Recanto Verde)
- Rua Nunes Feijó - Jangurussu (Da Rua Recanto Verde à Av. Dionísio Leonel Alencar)
- BR-116 - Ancuri (Da Av. Dionisio Leonel Alencar à R. Cruzeiro)
- Rua Palmeira dos Índios - Pedras (Da Rod. 4º Anel Viário à Rua das Palmeiras Imperiais)
- Rua das Palmeiras Imperiais - Pedras (Da Rua Palmeira dos Índios à Rua 11)
- Av. Dionísio Leonel Alencar, Ancuri (Toda extensão)