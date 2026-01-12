Após 7 meses, carnaúbas na Beira Mar não foram replantadas

Carnaúbas foram retiradas e ainda não foram replantadas / Crédito: FCO FONTENELE

A orla da Beira Mar, que perpassa pelos bairros da Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe, em Fortaleza, continua com algumas carnaúbas secas e espaços vazios em seu canteiro. Ao que parece, a parte sem vegetação no canteiro representa as carnaúbas secas de sete meses atrás. Retiradas, elas ainda não foram recolocadas e plantio só será feito na quadra chuvosa, aponta a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor).

Os espaços significativos compreendem o trecho de pouco mais de 1,6 km, localizado entre as avenidas Rui Barbosa e Beira Mar. Frequentadores da orla afirmam que paisagem está feia Na Capital há quase dois anos, o paulista Júlio Giovanetti, 60, conta que percebeu a situação das plantas assim que chegou. "Acho que falta um pouco de verde aqui, tem pouco ainda. As carnaúbas não estão bonitas", declara o aposentado.

Júlio aponta que as folhas estão secas: “Não sei se são plantas adequadas para o local. Não tá legal não [o cenário]”. Trecho se inicia na avenida Rui Barbosa e segue pela Beira Mar Crédito: FCO FONTENELE Frequentadores do local apontam cenário abandonado e sem vegetação Crédito: FCO FONTENELE Fotógrafo que trabalha na orla há quatro anos e meio, e terá sua identidade preservada, afirma que observou que a vegetação remanescente “está seca”.

“Deixa um cenário desagradável. Quanto mais verde tiver, é melhor, o cenário fica mais bonito. Tem que ser feito um trabalho para colocar mais [delas]”, declara. O profissional afirma que também deveriam ser plantados mais coqueiros para formar sombra aos frequentadores da praia. “Não está bacana. Ao invés de melhorar, pelo que a gente tá vendo, tá piorando”, lamentou. Um vendedor de coco, que não quis se identificar, denunciou que pessoas em situação de vulnerabilidade arrancam as folhas de carnaúba de forma irregular. "É por isso que estão secas. Não adianta replantar, vão continuar morrendo".