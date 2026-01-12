Prefeitura inaugura espaço de apoio para motoristas de app

O espaço conta com 35 vagas sinalizadas para motos e seis para carros, área de convivência e descanso, banheiros para higiene, pontos de hidratação com bebedouros, armários, totens para carregamento de celulares e calibrador de pneus. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), inaugurou o primeiro espaço de apoio e convivência para motoristas de aplicativo, na manhã desta segunda-feira, 12. Batizado de Paradinha, o equipamento foi construído sob o viaduto da avenida Engenheiro Santana Júnior com a avenida Santos Dumont e funcionará 24 horas. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O espaço conta com 35 vagas sinalizadas para motos e seis para carros, área de convivência e descanso, banheiros para higiene, pontos de hidratação com bebedouros, armários, totens para carregamento de celulares e calibrador de pneus.

Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), esta é a primeira de quatro Paradinhas que devem ser inauguradas ainda neste semestre. A expectativa é de que a próxima seja instalada sob o viaduto do cruzamento da avenida Aguanambi com a avenida Eduardo Girão. O gestor destacou ainda uma série de outras iniciativas que atendem às demandas da categoria. “Nós iniciamos esse ano com a isenção de IPVA, no que concerne à parte da Prefeitura, para a categoria dos motociclistas por aplicativo. E agora tivemos a implantação da Faixa Azul e agora aqui as Paradinhas”, pontuou. “Estamos conversando com os aplicativos, possivelmente vamos pegar a base de dados dos aplicativos para que o profissional nem precisem fazer aquele cadastro, a gente puxa esse banco de dados dos aplicativos e eles já vão ter a biometria aqui no nosso sistema para poder acessar”, explicou o presidente da Etufor, George Dantas.

Segundo ele, a iniciativa deve beneficiar um contingente estimado de 50 mil profissionais na Capital. Márcio Martins, secretário da Regional 2, destacou que Fortaleza foi a primeira capital a regulamentar o transporte de passageiros por aplicativo, ainda em 2018. “Fortaleza tem sido vanguardista em várias ações. A gente escuta os influencers que atuam nessa área no Brasil todo, dizendo: ‘Olhem para Fortaleza’”, diz. "Pit stop" deve funcionar como abrigo para dias de chuva e local seguro de descanso

Dani Moraes, 43, é motorista de aplicativo desde 2017 e coordenadora do projeto Super Girls, que oferece serviços e cursos profissionalizantes para mulheres que atuam no segmento. Preferencialmente, prefere rodar durante a madrugada e diz acreditar que o espaço vai ser de fundamental importância para garantir um descanso entre as corridas.