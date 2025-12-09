CMFor aprova desconto de 50% no IPVA para motoristas de app

Uma das propostas aprovadas na Câmara foi a regulamentação do serviço de transporte de passageiros por meio de motocicletas e de entrega de mercadorias intermediados por aplicativos / Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta terça-feira, 9, duas mensagens do prefeito da capital, Evandro Leitão (PT). Uma das mensagens cria um marco regulatório municipal para mototaxistas por aplicativo e entregadores de mercadoria, a outra dispõe sobre a concessão de desconto de 50% do IPVA para trabalhadores da categoria. Em votação, sete vereadores votaram contra as propostas: Bella Carmelo (PL), Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (PL), PPCel (PDT) e Priscila Costa (PL).

A discussão foi iniciada pela manhã e se estendeu até o final da tarde, com uma sessão extraordinária. As duas pautas foram discutidas entre vereadores da oposição e da situação. Vereadores da oposição solicitaram a retirada das matérias da pauta da sessão, por apontarem tópicos que necessitavam de maior debate, como a forma de aplicação das sanções administrativas. Os profissionais de mototáxi e entregadores de aplicativo pediam o mesmo. Leia mais Câmara Municipal de Camocim rejeita homenagem a Ciro Gomes Sobre o assunto Câmara Municipal de Camocim rejeita homenagem a Ciro Gomes Em defesa das propostas do Executivo, o vereador Professor Enilson (Cidadania), vice-líder do governo, destacou algumas emendas aprovadas, buscando demonstrar que a legislação seria favorável aos trabalhadores. “A gente criou um diálogo com a categoria, fez aqui inúmeras coisas, e aqui foi falado que a regulamentação de transporte não poderia ser feito pelo que vier ao plenário, eu vou mostrar a lei feita. (...) Com o passar do dia, nós vamos esclarecendo quem tá do lado da verdade, de melhorar a vida do trabalhador de Fortaleza e quem está do lado apenas para fazer vídeo, foto”, afirmou o vereador. Entre as emendas propostas pelos parlamentares da Casa, foram aprovadas a ampliação da validade dos veículos conforme as plataformas, passando de 10 a 15 anos, de autoria do vereador Jânio Henrique (PDT), e a flexibilização da parte visual dos veículos, de autoria de Enilson (Cidadania).

“Essa mensagem que chegou em regime de urgência e diz beneficiar motoboys e entregadores de aplicativo, mas, na prática, pune, restringe e exclui justamente quem mais precisa de apoio, por isso que votei contrário”, disse. Segundo ele, apesar da oposição ter protocolado “várias emendas propositivas” que refletiam o pensamento da categoria, “as nossas emendas foram reprovadas pela comissão". Descontos no IPVA Uma das propostas aprovadas, o Projeto de Lei 0739/2025, institui um desconto de 50% no IPVA para motociclistas cadastrados. O benefício é uma promessa de campanha de Evandro, e será concedido por meio do Programa Municipal de Incentivo, mediante cadastro dos trabalhadores na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).



"A medida atua diretamente na redução da desigualdade, ao aliviar parte significativa dos custos que recaem sobre trabalhadores economicamente vulneráveis, que dependem do veículo como instrumento essencial de trabalho", diz a mensagem do prefeito enviada à Câmara Municipal.

Para ter acesso ao benefício, o motociclista precisa seguir alguns critérios: O motorista necessita estar com os IPVAs anteriores quitados, manter cadastro regular na Etufor, não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses (regra válida a partir de 2027), usar moto de até 160cc ou equivalente à moto elétrica, atuar ativamente em plataforma digital, comprovar atividade nos últimos 30 dias e ter realizado ao menos 3.000 corridas ou entregas no ano anterior.