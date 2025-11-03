Veja o que motociclistas e motoristas acham da primeira motofaixa de Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.11.2025: Faixa azul da avenida Humberto Monte. A iniciativa começou a ser implementada, em caráter experimental, no trecho compreendido entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A implementação da faixa começou no dia 20 de outubro e é executada pela Prefeitura de Fortaleza. O entregador Raimundo Alves, de 56 anos, considera a nova faixa uma boa ideia para dar mais liberdade de fluxo aos condutores. No entanto, expressa preocupação com a falta de respeito dos motoristas de carros, que, segundo ele, frequentemente invadem o espaço da faixa. “Eu acho bom. Se os carros respeitarem, é bom. É um fluxo a mais para os motoqueiros andarem mais livre. Eu vejo os carros passando por cima da faixa. Então, não está sendo respeitado, por enquanto”, comenta Raimundo. Ele pondera ainda que é necessário educar melhor as pessoas e enfatiza que o espaço “ficou muito estreito”, e isso poderia aumentar o perigo de acidentes, especialmente devido à alta velocidade dos carros.

“É um perigo, porque muitos carros passam em alta velocidade. Pode bater no motoqueiro, pelo espaço pequeno. Ficou muito estreito, aí se o motorista vier um pouquinho para o lado de lá ou para o lado de cá, esse cara pode bater no guidão e derrubar”, adverte.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a motofaixa tem largura mínima de 1,10 metro e com 1,6 km de extensão e está situada entre as faixas gerais de tráfego na via, cuja velocidade máxima é de 50 km/h. O aposentado Sinval Costa, de 74 anos, chama a medida de "desperdício de dinheiro" e considera que a mudança não trará melhorias perceptíveis no trânsito.

“Vai estreitar mais o asfalto. Vai complicar mais o trânsito, porque vai ter mais engarrafamento. Aí dá um problema danado isso aí”, diz Sinval. O entregador de gás, Antônio Marcos Gomes, de 44 anos, considera a faixa uma "opção boa" para melhorar o fluxo do tráfego e oferecer mais segurança para o motoqueiro. “É uma opção boa. O trânsito flui mais. Dá mais segurança para o motoqueiro. Com a faixa azul fica até melhor o fluxo do trânsito, porque não precisa estar passando na frente de carro”, opina Antônio.