CNH: o que muda com as novas regras para tirar habilitação

Com a mudança, o governo estima que o valor total para tirar a primeira habilitação deve cair até 80%. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está passando pela maior reformulação das últimas décadas. As alterações, aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e oficializadas pelo Ministério dos Transportes, têm como objetivo modernizar, simplificar e reduzir drasticamente os custos da formação de novos motoristas. Com a mudança, o governo estima que o custo total para tirar a primeira habilitação — que hoje pode chegar a cerca de R$ 5 mil — deve cair até 80%, para cerca de R$ 1 mil. As novas regras surgem com a proposta de facilitar o acesso ao documento, considerado essencial para inclusão produtiva, empregabilidade e autonomia pessoal.

Embora continuem existindo, elas servem agora como opção — não mais como requisito. Segundo o governo, o objetivo é ampliar possibilidades, reduzir custos e dar autonomia ao cidadão para escolher o melhor formato de aprendizado, sem prejuízo da fiscalização, que será reforçada por meio de plataformas digitais. Curso teórico digital, gratuito e sem horas mínimas A etapa teórica passa por um grande processo de desburocratização. A carga mínima de 45 horas-aula, antes obrigatória, é extinta. O Contran ainda definirá o conteúdo programático detalhado, mas a diretriz principal é que o candidato tenha liberdade para estudar no ritmo e no formato de sua preferência.

O Ministério dos Transportes disponibilizará todo o conteúdo teórico gratuitamente em plataformas online e no novo aplicativo CNH do Brasil, que substituirá a Carteira Digital de Trânsito (CDT). O cidadão poderá optar por: Estudo autônomo totalmente online;

Aulas presenciais em autoescolas;

Cursos EAD oferecidos por instituições credenciadas. A conclusão do módulo teórico gera certificado para realização da prova. Aulas práticas As categorias A e B (carros e motos) passam a seguir regras bem mais flexíveis:

Principais mudanças: Carga horária mínima cai de 20 horas para 2 horas obrigatórias antes do exame de direção;

Surge a categoria de instrutor autônomo, que não precisa estar vinculado a autoescolas;

O candidato pode treinar no próprio veículo, desde que em condições legais de segurança;

Cai a exigência de carros com duplo comando para a prática;

Aulas com instrutores independentes serão registradas digitalmente no sistema Detran/Senatran. Para atuar como instrutor autônomo, o profissional precisa ter pelo menos dois anos de habilitação, ensino médio completo e certificação específica. Listas públicas de instrutores credenciados estarão disponíveis para consulta. O modelo busca ampliar a concorrência e permitir que o candidato escolha entre uma formação completa em CFCs ou um processo mais enxuto, mesclando aulas autônomas e práticas formais. Digitalização, monitoramento e fim dos prazos rígidos Outra mudança significativa é a integração digital de todas as etapas. O novo aplicativo CNH do Brasil reunirá: