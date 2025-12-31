Jovem entra em trabalho de parto dentro de táxi em Fortaleza

A criança já estava nascendo quando as autoridades chegaram no local / Crédito: YouTube/SSPDS TV

Parto de uma mulher de 18 anos foi realizado dentro de táxi na manhã desta quarta-feira, 31. O veículo estava no bairro Cristo Redentor, na região do Grande Pirambu/Zona Norte de Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por volta das 7 horas da manhã, quando uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizava patrulhamento na região. Ao começar o atendimento, a criança já estava nascendo.