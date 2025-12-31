Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem entra em trabalho de parto dentro de táxi em Fortaleza

Após o parto, a mãe e a criança foram encaminhadas para uma unidade hospitalar e passam bem
Júlia Honorato
Júlia Honorato
Parto de uma mulher de 18 anos foi realizado dentro de táxi na manhã desta quarta-feira, 31. O veículo estava no bairro Cristo Redentor, na região do Grande Pirambu/Zona Norte de Fortaleza.

A ocorrência foi registrada por volta das 7 horas da manhã, quando uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizava patrulhamento na região. Ao começar o atendimento, a criança já estava nascendo.

No local, os primeiros cuidados à mãe, recém-nascido, família e ao taxista foram garantidos por três soldados da PMCE.

Todos foram conduzidos com segurança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao O POVO. Agora, a parturiente e o bebê estão no Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará, o Gonzaguinha.

Além da SSPDS, o suporte foi garantido com o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

