Túnel da av. Humberto Monte, em Fortaleza, registra acidentes e queixas por falta de iluminação

Moradores e pessoas que circulam pelo entorno do túnel da avenida Humberto Monte, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, reclamam da insegurança viária no local. O trecho, que conecta a via à av. Governador Parsifal Barroso, registra acidentes frequentes, inclusive com mortes. Além disso, a falta de iluminação à noite agrava o problema e aumenta a sensação de insegurança para quem passa pelo túnel.

O trecho registra casos recentes de acidentes graves. Na madrugada do dia 11 de janeiro de 2025, um motociclista de 38 anos morreu após perder o controle da moto na avenida Humberto Monte, colidir com o meio-fio e cair, batendo a cabeça no chão.

Outro óbito foi o do motociclista de aplicativo Lucas Alencar, 28, no dia 7 de novembro de 2025, no trecho na altura da av. Gov. Parsifal Barroso. Conforme relatos de testemunhas e familiares, Lucas teria sido fechado por um carro durante uma altercação no trânsito, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste. A morte de Lucas motivou um protesto de centenas de motociclistas de aplicativo no dia 19 de novembro, que cobraram esclarecimentos sobre a identificação do suspeito e medidas de segurança no trecho.

O POVO entrou em contato com a AMC para solicitar dados sobre acidentes registrados no túnel e em seu entorno em 2025 e nos últimos cinco anos, além de informações sobre os cruzamentos mais perigosos de Fortaleza. A matéria será atualizada quando receber uma resposta. Túnel da avenida Humberto Monte registra acidentes graves recentes Crédito: FÁBIO LIMA O trecho do túnel da Humberto Monte dá acesso a pontos de grande circulação da Capital, como o Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), o Parque Rachel de Queiroz e, mais adiante, o Shopping RioMar Kennedy. Ao lado, há também empreendimentos comerciais, além de uma faculdade particular.

Segundo ela, há ainda o problema da falta de iluminação no interior da estrutura no período da noite. A falta da estrutura agrava os riscos para os condutores, mas também amedronta pelos riscos relacionados à criminalidade. “Eu passo à noite, geralmente de moto, mas também de ônibus. Eu acho que a iluminação é bem baixa. Isso é um problema também nas paradas de ônibus aqui perto. Você sempre fica com medo”, diz.

Ela ainda aponta que, em dias de chuva, a situação se torna ainda mais crítica. "Quando chove, a avenida alaga, é muito perigoso, é escorregadio", completa.


