Céu em cidades cearenses amanhece com fenômeno Halo Solar nesta terça, 29

O céu, em algumas cidades do Ceará, amanheceu com a presença de um fenômeno solar chamado Halo nesta terça-feira, 29. O anel de luz, que rodeia o sol, apresenta as cores vibrantes de um arco-íris (vermelho, amarelo, verde e azul).

Cidadãos de Reriutaba, Sobral, Itapipoca, além de moradores do Norte cearense, tiveram a oportunidade de vislumbrá-lo. O sobralense Francisco Antônio estava andando com amigos pelo complexo esportivo da prefeitura municipal, onde trabalha, quando olhou para cima e se assustou.

“Nunca tínhamos visto aquilo. Ficamos assustados, apesar de ser muito bonito. Começamos a tirar fotos e a ligar para outros amigos verem também”, conta. “Depois, ficávamos dizendo que era um ovni”, brincou Francisco.

Em nota, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explica que o tal fator ocorre devido à reflexão da luz em cristais de gelo suspensos na atmosfera, presentes em nuvens altas, como as Cirrostratus — que se formam entre aproximadamente 6 e 18 km de altura.

A Funceme complementa que ele pode ser observado durante qualquer período do ano e não tem relação direta com as chuvas. “Em condições atmosféricas favoráveis ao aumento de umidade, esse tipo de fenômeno pode ser identificado, fazendo com que seja associado, muitas vezes, a um indicativo que precede as chuvas”.

Dermeval Carneiro, astrônomo e diretor do planetário Rubens de Azevedo, esclarece que o “círculo íris” não acontece a toda hora, nem todo dia, mas também não se trata de uma coisa rara. “Normalmente, mal percebemos, e este fenômeno foi feito”, conclui.

Veja o vídeo:

