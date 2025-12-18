Grupo suspeito de aplicar golpes virtuais no CE é alvo da PF

Grupo suspeito de aplicar golpes virtuais no CE é alvo de operação da PFSuspeitos prometiam investimentos na bolsa de valores, mas não possuíam autorização. Até o momento foram identificadas oito vítimas, nos estados do Ceará e Pernambuco
Um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes financeiros online foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), durante a manhã desta quinta-feira, 18. Até o momento foram identificadas oito vítimas, nos estados do Ceará e Pernambuco.
De acordo com a PF, os suspeitos ofereciam contratos de investimentos na bolsa de valores com altos retornos, que nunca chegavam até os investidores. Durante a investigação, foram levantados indícios de que o grupo não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários para operar transações de terceiros.
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Santa Filomena, em Pernambuco, e um em São Paulo. Nenhuma pessoa foi presa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude, associação criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. A PF segue com as investigações para identificar possíveis novas vítimas do golpe.