Ceará tem redução de 22,3% nos roubos de motocicletas até novembro de 2025

Foram registrados 1.042 casos a menos em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 4.682 roubos

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

Nos 11 primeiros meses de 2025, o Ceará registrou uma redução de 22,3% nos roubos de motocicletas. Já os furtos de motos apresentaram queda de 14,5% no mesmo período.

Em relação aos roubos, foram contabilizadas 3.640 ocorrências em todo o Estado entre janeiro e novembro de 2025. Isso representa 1.042 casos a menos em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 4.682 roubos. Ao longo de todo o ano passado, o número chegou a 5.025 ocorrências.

Somente em Fortaleza, foram registrados 1.839 roubos de motocicletas nos 11 primeiros meses deste ano, o que representa uma redução de 31,5% em relação ao mesmo intervalo de 2024, quando houve 2.683 casos. Em todo o ano passado, a capital contabilizou 2.847 ocorrências.

Quanto aos furtos, o Ceará registrou 3.672 casos entre janeiro e novembro de 2025, frente a 4.293 ocorrências no mesmo período do ano anterior, o que corresponde a uma redução de 14,5%.