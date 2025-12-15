Vídeo: SSPDS alerta pais sobre a segurança de crianças e adolescentes

Na publicação, o 1º tenente Chalderson de Oliveira apresenta orientações simples, mas que podem ajudar a evitar situações de risco

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a segurança de crianças e adolescentes. Na publicação, o 1º tenente Chalderson de Oliveira apresenta orientações simples, mas que podem ajudar a evitar situações de risco.

Primeiramente, o militar chama a atenção para a importância de orientar os filhos a manterem distância de veículos desconhecidos, “mesmo que o motorista peça apenas de informações”.

Segundo ele, a aproximação pode representar perigo, pois em poucos segundos, uma tentativa de abordagem pode acontecer. “A distância, nesse caso, é uma questão de segurança”, alerta.

Outro ponto destacado é a forma correta de pedir ajuda. De acordo com ele, gritar apenas “socorro” pode não ser levada a sério ou ser interpretado como birra.

Por isso, a orientação é que as crianças sejam ensinadas a gritar frases mais diretas, como “esse não é meu pai” ou “essa não é a minha mãe”, o que tende a gerar uma reação imediata de quem estiver por perto.