PF cumpre 22 mandados contra tráfico de animais silvestres

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpre 22 mandados, sendo três de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão no Ceará e nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro contra tráfico de animais silvestres. As ações estão sendo realizadas na manhã desta terça-feira, 16, em nova fase da operação Aracê.

Conforme a PF, as investigação que resultaram na expedição dos mandados pela Justiça do Ceará teve início após a prisão em flagrante, em 2023, de um cearense pelo comércio ilegal de animais silvestres. A partir da análise do celular do alvo foi possível identificar o tráfico de animais.