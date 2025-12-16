Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF cumpre 22 mandados contra tráfico de animais silvestres

PF cumpre 22 mandados contra tráfico de animais silvestres no Ceará e outros estados

Alvos podem responder por tráfico interestadual, maus-tratos, associação criminosa, receptação, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpre 22 mandados, sendo três de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão no Ceará e nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro contra tráfico de animais silvestres. As ações estão sendo realizadas na manhã desta terça-feira, 16, em nova fase da operação Aracê.

Conforme a PF, as investigação que resultaram na expedição dos mandados pela Justiça do Ceará teve início após a prisão em flagrante, em 2023, de um cearense pelo comércio ilegal de animais silvestres. A partir da análise do celular do alvo foi possível identificar o tráfico de animais.

Leia Mais | Operação policial bloqueia mais de R$ 3,6 mi e prende sete suspeitos no CE

Conversas revelaram a venda de aves, como em grupos voltados ao tráfico internacional, transporte e armazenamento de espécies silvestres. Ao todo, 54 policiais federais buscam na operação obter provas para conclusão do inquérito policial e interromper crimes ambientais em andamento.

A operação conta com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ainda não há confirmação de prisões. 

A PF informou que os investigados poderão responder por crimes como tráfico interestadual de animais silvestres, maus-tratos, associação criminosa, receptação, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar