Governo do Ceará envia projeto do Vai Vem Cariri para Assembleia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou e enviou, na manhã desta terça-feira, 16, projeto de lei que amplia o programa VaiVem para Região Metropolitana do Cariri. Atualmente, programa está ativo na Região Metropolitana de Fortaleza.
Lançado em dezembro de 2023, o VaiVem garante passagens gratuitas, de ida e volta, via ônibus, metrô ou transporte alternativo.
A primeira fase do VaiVem foi destinada para estudantes. A partir de setembro de 2024, o programa passou a atender pessoas em situação de desemprego, que são beneficiárias do CadÚnico e Bolsa Família.
O programa também foi ampliado em maio deste ano e começou a beneficiar, de forma geral, as pessoas em busca de emprego. Nesse sentido, a gratuidade fica suspensa caso o beneficiário consiga um emprego.
De acordo com o governador Elmano, o "VaiVem Trabalhador já soma mais de 33 mil solicitações de cartões e 3.800 pessoas beneficiadas que conquistaram uma vaga no mercado de trabalho".
"Agora, queremos levar essa conquista também para o povo do Cariri. Conto com o apoio dos parlamentares para aprovar essa importante medida!", acrescentou o governador.