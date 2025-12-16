Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo do Ceará envia projeto do Vai Vem Cariri para Assembleia

Governo do Ceará envia projeto do VaiVem Cariri para Assembleia

Projeto de Lei foi enviado para a Assembleia Legislativa. O programa está ativo na Região Metropolitana de Fortaleza, garantindo gratuidade nas passagens de transporte público
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou e enviou, na manhã desta terça-feira, 16, projeto de lei que amplia o programa VaiVem para Região Metropolitana do Cariri. Atualmente, programa está ativo na Região Metropolitana de Fortaleza

LEIA MAIS | Idade média da frota de ônibus de Fortaleza ultrapassa 8 anos

Lançado em dezembro de 2023, o VaiVem garante passagens gratuitas, de ida e volta, via ônibus, metrô ou transporte alternativo.

Leia mais

A primeira fase do VaiVem foi destinada para estudantes. A partir de setembro de 2024, o programa passou a atender pessoas em situação de desemprego, que são beneficiárias do CadÚnico e Bolsa Família.

O programa também foi ampliado em maio deste ano e começou a beneficiar, de forma geral, as pessoas em busca de emprego. Nesse sentido, a gratuidade fica suspensa caso o beneficiário consiga um emprego.

De acordo com o governador Elmano, o "VaiVem Trabalhador já soma mais de 33 mil solicitações de cartões e 3.800 pessoas beneficiadas que conquistaram uma vaga no mercado de trabalho".

"Agora, queremos levar essa conquista também para o povo do Cariri. Conto com o apoio dos parlamentares para aprovar essa importante medida!", acrescentou o governador.

Confira o anúncio do PL:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar