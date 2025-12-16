Governo do Ceará envia projeto do Vai Vem Cariri para Assembleia

Imagem de apoio ilustrativo. VaiVem, é um programa que visa garantir passagens gratuitas, de ida e volta, via ônibus, metrô ou transporte alternativo / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou e enviou, na manhã desta terça-feira, 16, projeto de lei que amplia o programa VaiVem para Região Metropolitana do Cariri. Atualmente, programa está ativo na Região Metropolitana de Fortaleza. LEIA MAIS | Idade média da frota de ônibus de Fortaleza ultrapassa 8 anos

