Porta quebrada e tentativa de socorro; o que se sabe sobre cearense que caiu do 10º andar em SP

Alex e Katiane moravam juntos em residencial na zona oeste de São Paulo. Mulher é natural de Crateús, no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

A investigação sobre a morte da cearense Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, que caiu do 10º andar de um prédio no Morumbi, em São Paulo, segue em andamento e o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 anos, permanece preso sob suspeita de jogar a companheira da sacada do apartamento. O homem possui uma extensa ficha criminal, incluindo a participação no sequestro do sobrinho do ex-senador Eduardo Suplicy, no ano de 2003.

Katiane era natural de Crateús, no Ceará, morreu no dia 29 de novembro em razão da queda. A defesa do suspeito classificou o caso como suicídio ou acidente, mas as investigações da Polícia Civil de São Paulo apontaram para crime de feminicídio. Câmeras de vigilância mostram violência antes da queda A análise do circuito interno do condomínio de luxo registraram momentos de violência minutos antes da morte. Nas imagens, o casal aparece discutindo no corredor do prédio e dentro do elevador. Em uma das cenas, Alex segura Katiane pelo pescoço e tenta retirá-la à força do elevador, o que aponta agressão física. A Perícia encontrou a porta do banheiro do apartamento quebrada. Em depoimento, Alex alegou que a namorada se trancou no cômodo após a briga e que ele precisou arrombar a porta para entrar. Segundo ele, logo em seguida, ela teria corrido para a varanda e se jogado. A Polícia Civil de São Paulo, por meio de um trabalho pericial, aponta inconsistência temporal, pois menos de dois minutos se passaram entre o momento em que o casal entrou no apartamento e a queda da vítima. Para os investigadores, o curto intervalo de tempo é incompatível com a narrativa de longa negociação ou tentativa de salvamento descrita pelo acusado.