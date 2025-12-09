Homem é encontrado desmaiado em terreno baldio de Fortaleza

Vítima foi socorrida e levada para o Instituto Dr. José Frota; transeuntes avistaram corpo e comunicaram agentes da Guarda Municipal

Um homem foi encontrado desmaiado e com diversos ferimentos durante a manhã desta terça-feira, 9, em um terreno baldio ao lado do Polo de Lazer da avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza . A vítima, que não teve a identidade revelada, estava com múltiplas lesões e corpo ensanguentado.

O homem foi atendido por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), após solicitação feita por um cidadão que avistou a vítima no local. Um socorrista voluntário prestou os primeiros socorros até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O paciente foi encaminhado para o Instituto Dr. José Frota, maior hospital de traumas de Fortaleza, para receber os devidos cuidados médicos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

