Criminosos determinam que moradores deixem a própria casa no Jangurussu

Criminosos determinam que moradores deixem a própria casa no JangurussuMoradores foram acusados de estarem fazendo delações à Polícia. Caso foi registrado em 29 de novembro passado. Nenhum suspeito foi preso
Moradores foram ameaçados por criminosos e obrigados a deixar a própria casa no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Imagens feitas na manhã desta segunda-feira, 8, mostram que as pichações feitas nos portões da residência determinavam que a família saísse do local em 24 horas.
“CAGUETA SAFADO SAI FORA 24 HORA” (SIC), picharam os criminosos no imóvel, que é localizado na rua Francisca Tarciana Rocha. Conforme a Polícia Civil do Estado (PC-CE), a ameaça foi comunicada em Boletim de Ocorrência registrado em 29 de novembro passado.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. "O caso está a cargo da 20ª Delegacia de Polícia Civil da Capital", afirmou a SSPDS.
O POVO mostrou em 31 de outubro passado que, de 1º de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2025, foram registrados no Ceará 219 eventos com expulsões de moradores.
O Jangurussu havia registrado oito casos, o que fazia do bairro o quarto com o maior número de ocorrências em Fortaleza, atrás apenas de Ancuri, José Walter e Vicente Pinzón.