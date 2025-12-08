Criminosos determinam que moradores deixem a própria casa no Jangurussu

Criminosos picharam casa no Jangurussu para obrigar moradores a deixar a residência / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Moradores foram ameaçados por criminosos e obrigados a deixar a própria casa no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Imagens feitas na manhã desta segunda-feira, 8, mostram que as pichações feitas nos portões da residência determinavam que a família saísse do local em 24 horas.

“CAGUETA SAFADO SAI FORA 24 HORA” (SIC), picharam os criminosos no imóvel, que é localizado na rua Francisca Tarciana Rocha. Conforme a Polícia Civil do Estado (PC-CE), a ameaça foi comunicada em Boletim de Ocorrência registrado em 29 de novembro passado.

