PM prende suspeito de comandar facção no Lagamar, em Fortaleza

PM prende suspeito de comandar facção no Lagamar, em FortalezaRogério dos Santos Cury é filho de Rogério de Oliveira Cury, o "Rogério Bocão", que já foi apontado como chefe do tráfico da comunidade Cidade de Deus
Um homem apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, foi preso na sexta-feira, 5. Contra Rogério dos Santos Cury, o “Rogerinho”, de 26 anos, havia dois mandados de prisão em aberto.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a captura foi efetuada após policiais militares receberem a informação de que um procurado da Justiça estava trafegando em um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha.
Os PMs conseguiram localizá-lo no momento em que o suspeito saía de uma casa e entrava no citado automóvel. Foi realizada, então, a abordagem, e os militares confirmaram que se tratava de Rogério.
Ainda de acordo com o APF, o suspeito confirmou a existência de mandado de prisão em aberto contra si, tendo confessado ainda que havia drogas em sua residência, o que foi constatado pelos policiais. Na ação, também foram apreendidos dinheiro, um celular e uma balança de precisão.
Rogério foi conduzido à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi autuado por tráfico de drogas, receptação e integrar organização criminosa. No sábado, 6, ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.
Suspeito é filho de homem apontado como chefe do tráfico
Rogério é réu acusado da morte de Isaias Paulo de Almeida, crime ocorrido em 6 de outubro de 2018 no bairro Alto da Balança. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), Rogério e Maciel Oliveira Cavalcante, então com 24 anos, mataram a vítima porque esta integrava a facção Guardiões do Estado (GDE), enquanto os suspeitos eram integrantes do CV.
Rogério também foi indiciado pelo assassinato de Franicleiton Bernardino dos Santos, em 20 de outubro de 2018, no São João do Tauape. Na ação, outras três pessoas ficaram feridas.
Em junho deste ano, o colunista do O POVO+ Demitri Túlio relatou em sua coluna que Rogério dos Santos Cury é filho de Rogério de Oliveira Cury, o "Rogério Bocão", homem que há mais de 10 anos é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade conhecida como Cidade de Deus, localizada no São João do Tauape.
Conforme fontes policiais, Rogerinho havia assumido o lugar do pai no comando da Cidade de Deus. Rogério Bocão cumpre pena em presídio de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal acusado de diversos crimes, como tráfico de drogas e homicídios.
Ele também seria responsável pela expulsão de moradores da Cidade de Deus, como O POVO mostrou em uma série de matérias em 2015.