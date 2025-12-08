PM prende suspeito de comandar facção no Lagamar, em Fortaleza

￼DELEGACIA especializada está a cargo da investigação / Crédito: Thais Mesquita, em 9-11-2021

Um homem apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, foi preso na sexta-feira, 5. Contra Rogério dos Santos Cury, o “Rogerinho”, de 26 anos, havia dois mandados de prisão em aberto.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a captura foi efetuada após policiais militares receberem a informação de que um procurado da Justiça estava trafegando em um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha.

Suspeito é filho de homem apontado como chefe do tráfico Rogério é réu acusado da morte de Isaias Paulo de Almeida, crime ocorrido em 6 de outubro de 2018 no bairro Alto da Balança. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), Rogério e Maciel Oliveira Cavalcante, então com 24 anos, mataram a vítima porque esta integrava a facção Guardiões do Estado (GDE), enquanto os suspeitos eram integrantes do CV.

Rogério também foi indiciado pelo assassinato de Franicleiton Bernardino dos Santos, em 20 de outubro de 2018, no São João do Tauape. Na ação, outras três pessoas ficaram feridas.

Em junho deste ano, o colunista do O POVO+ Demitri Túlio relatou em sua coluna que Rogério dos Santos Cury é filho de Rogério de Oliveira Cury, o "Rogério Bocão", homem que há mais de 10 anos é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade conhecida como Cidade de Deus, localizada no São João do Tauape.

