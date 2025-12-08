Polícia prende dois suspeitos de furto de jóias em condomínio em Fortaleza

Carro usado na ação criminosa foi recuperado pela Polícia / Crédito: divulgação/Polícia Civil do Ceará

Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre o furto de joias em um condomínio no bairro Mucuripe, em Fortaleza, resultou na desarticulação de um grupo especializado em roubos e furtos em condomínios fechados. A prisão de dois homens suspeitos de integrar a quadrilha foi realizada na sexta-feira, 5, no bairro Conjunto Esperança.

O crime que desencadeou a operação ocorreu no dia 30 de novembro, quando os criminosos invadiram o apartamento no Mucuripe e furtaram diversas joias. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os homens presos, de 33 e 38 anos, atuavam no apoio logístico da execução do delito. Com eles, os policiais apreenderam o veículo utilizado na ação criminosa. Suspeitos são investigados por integrar grupo especializado em furtos a residências de luxo As investigações apontam que o furto no Mucuripe não foi um caso isolado. A dupla é investigada por integrar um grupo criminoso interestadual especializado em furtos a residências de luxo. O suspeito de 38 anos possuía antecedentes criminais por receptação. Ambos foram autuados em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa.

A operação teve apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri). A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar e prender os demais envolvidos que entraram no imóvel.

Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181