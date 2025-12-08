Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia prende dois suspeitos de furto de jóias em condomínio em Fortaleza

Os suspeitos, presos nesta sexta-feira, 5, forneciam apoio logístico a uma quadrilha interestadual. O crime ocorreu no dia 30 de novembro em uma área nobre de Fortaleza
Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre o furto de joias em um condomínio no bairro Mucuripe, em Fortaleza, resultou na desarticulação de um grupo especializado em roubos e furtos em condomínios fechados.

A prisão de dois homens suspeitos de integrar a quadrilha foi realizada na sexta-feira, 5, no bairro Conjunto Esperança.

O crime que desencadeou a operação ocorreu no dia 30 de novembro, quando os criminosos invadiram o apartamento no Mucuripe e furtaram diversas joias.

Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os homens presos, de 33 e 38 anos, atuavam no apoio logístico da execução do delito. Com eles, os policiais apreenderam o veículo utilizado na ação criminosa.

Suspeitos são investigados por integrar grupo especializado em furtos a residências de luxo 

As investigações apontam que o furto no Mucuripe não foi um caso isolado. A dupla é investigada por integrar um grupo criminoso interestadual especializado em furtos a residências de luxo.

O suspeito de 38 anos possuía antecedentes criminais por receptação. Ambos foram autuados em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa.

A operação teve apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri). A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar e prender os demais envolvidos que entraram no imóvel.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181 (áudios, vídeos e fotos)

Site: e-denúncia

Delegacia de Roubos e Furtos (DRF): (85) 3101-7591

