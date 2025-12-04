Homem é preso por compartilhar 400 cenas de abuso sexual infantil

A Operação Inocência Protegida XV, da PF que visa combater os crimes relacionados ao compartilhamento online de material de abuso sexual infantojuvenil / Crédito: Reprodução/ PF

Um homem foi preso por compartilhar 443 arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em setembro de 2025. Ele já havia sido investigado pela Polícia Federal (PF) e foi capturado na manhã de quarta-feira, 4, em Fortaleza. LEIA MAIS | Mulher grávida foge após ser mantida em cárcere privado em Juazeiro do Norte

