Ceará tem a 2ª maior média de alunos por turma no ensino médio do Brasil

Ceará tem a 2ª maior média de alunos por turma no ensino médio do BrasilCada sala do ensino médio público cearense possui, em média, 36,5 estudantes; número é maior que o da rede privada, que possui 28 alunos por classe
A quantidade de alunos dentro das salas de ensino médio das escolas públicas do Ceará é a segunda maior do Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira, 3, apontam que cada turma possui em média 36,5 estudantes, índice menor apenas que o de Alagoas, que aloca 37,1 discentes por classe.
O número é consideravelmente maior do que o da rede particular, por exemplo, que têm em média 28 alunos por sala.
LEIA TAMBÉM | Justiça determina que Eusébio contrate psicólogos e assistentes sociais para escolas
O levantamento foi divulgado pelo IBGE como parte da pesquisa "Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2025" e utiliza informações coletadas no Censo da Educação Básica 2024.
Leia mais
Nos anos finais do ensino fundamental, cada sala tem em média 26,6 alunos, dez a menos que no ensino médio.
Na pré-escola, a média é de 18,3 alunos por turma e, nos primeiros anos do ensino fundamental, o número é de e 22.
Ceará é o estado do Nordeste em que se passa mais tempo na Escola
A vida escolar dos cearenses dura, em média, 11,7 anos, de acordo com os dados do IBGE. O índice é o maior dentre todos os estados do Nordeste, 0,2 anos a mais que o segundo colocado, Piauí, com 11,5.
O número é puxado pela alta presença dos cearenses em idade escolar nas instituições de ensino. As faixas etárias de 4 a 5 anos, 6 a 10 anos, 11 a 14 anos, 6 a 14 anos e 15 a 17 anos, estão 90% na escola.
Em contrapartida, esse número cai a partir da faixa entre 18 e 24 anos de idade. No Ceará, apenas 27,6% do grupo está nos ensinos básico ou superior, número menor que a média do Nordeste, que supera os 30%
Todas as outras fases citadas estiveram igual ou acima da média regional, assim como a faixa etária a partir dos 25 anos. Apenas o grupo de 11 a 14 anos ficou 0,1% abaixo.
LEIA TAMBÉM | Ataques em escolas no Ceará chamam atenção à violência interpessoal e no entorno