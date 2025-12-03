54% dos cearenses acima de 25 anos não concluíram o ensino médio

Ensino fundamental é a fase onde os cearenses mais param de estudar / Crédito: Reprodução / Freepik

Mais da metade dos cearenses de 25 anos ou mais não concluiu o ensino básico, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira, 3. Ao todo, 54,3% do grupo interrompeu os estudos antes dos anos finais do ensino médio, quinto maior índice de todo o País. LEIA TAMBÉM | Ceará tem a 2ª maior média de alunos por turma no ensino médio do Brasil

Em contrapartida, 28,6% dos cearenses concluíram o segundo grau, sendo este o segundo maior grupo entre os entrevistados. Quanto ao nível superior, 13,7% se formaram na faculdade e 3,4% ficaram no meio do caminho. Analfabetismo no Ceará é duas vezes maios que média nacional Outro problema evidenciado pela pesquisa é o nível de analfabetismo dos cearenses. Conforme o IBGE, 11,8% do público acima de 15 anos no Estado não sabe saber ler e escrever um bilhete simples, mais que o dobro da média nacional, de 5,3%. A taxa é a quarta maior do País, atrás apenas de Alagoas, com 14,2%, Piauí, com 13,8%, e Paraíba, 12,7%. Os altos índices desses estados levaram o Nordeste a ocupar com folga a liderança do ranking, com 11,1% de analfabetos.