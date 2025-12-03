Mulher grávida foge após ser mantida em cárcere privado em Juazeiro do Norte

Imagem de apoio ilustrativo. Polícia Civil do Ceará investiga o caso / Crédito: Divulgação

Uma mulher grávida fugiu de uma residência em que era mantida em cárcere privado no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite dessa terça-feira, 2. O marido, um homem de 42 anos, e a sogra, de 70, são suspeitos do crime. Eles foram detidos pela Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, e foram conduzidos à Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Município, após conseguir fugir, a vítima procurou a uma equipe da Polícia Municipal que realizava patrulhamento na cidade. Os agentes acionaram o Grupo Tático Motorizado (GTM), que assumiu a ocorrência. A mulher, segundo o órgão, estava em estado de abalo emocional e apresentava sinais de agressões físicas, com marcas de tortura nos braços, pernas e tronco. Ela relatou aos agentes que vinha sendo submetida a sessões constantes de tortura há cerca de dois anos. Durante a ocorrência, os agentes identificaram os suspeitos de crimes, que foram localizados na residência de onde a mulher fugiu. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.