Mulher grávida foge após ser mantida em cárcere privado em Juazeiro do Norte

Mulher grávida foge após ser mantida em cárcere privado em Juazeiro do NorteEla também teria sido vítima de torturas há pelo menos dois anos no local. O marido e a sogra foram presos pela Guarda Municipal suspeitos do crime
Uma mulher grávida fugiu de uma residência em que era mantida em cárcere privado no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite dessa terça-feira, 2.
O marido, um homem de 42 anos, e a sogra, de 70, são suspeitos do crime. Eles foram detidos pela Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, e foram conduzidos à Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Município, após conseguir fugir, a vítima procurou a uma equipe da Polícia Municipal que realizava patrulhamento na cidade. Os agentes acionaram o Grupo Tático Motorizado (GTM), que assumiu a ocorrência.
A mulher, segundo o órgão, estava em estado de abalo emocional e apresentava sinais de agressões físicas, com marcas de tortura nos braços, pernas e tronco. Ela relatou aos agentes que vinha sendo submetida a sessões constantes de tortura há cerca de dois anos.
Durante a ocorrência, os agentes identificaram os suspeitos de crimes, que foram localizados na residência de onde a mulher fugiu. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
Dentro da residência, foram encontrados instrumentos utilizados nas agressões, como cordas e correntes, além de sinais de que a vítima era submetida à privação de sono, banhos forçados e queimaduras.
O caso foi repassado à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que está a cargo da investigação, que deve realizar laudos periciais e demais procedimentos legais.
O POVO procurou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para saber mais detalhes da ocorrência e para confirmar a prisão dos suspeitos do crime. A matéria será atualizada quando o órgão responder.