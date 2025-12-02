Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aluno lesionado em escola de Fortaleza foi atingido 12 vezes, afirma familiar

Dois funcionários também foram atingidos por outro estudante na instituição de ensino na manhã desta terça-feira, 2. O aluno responsável pelas lesões foi apreendido
O estudante de 15 anos ferido por outro aluno dentro do colégio Christus, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, teria sido perfurado 12 vezes e encaminhado a uma unidade hospitalar. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 2. Um professor e uma coordenadora também foram feridos. 

Um familiar da vítima relatou ao O POVO que o estudante sofreu lesões no rosto, na bochecha, nas costas e nos braços. Após ser atingido, ele recebeu os primeiros socorros no Frotinha da Messejana e, em seguida, foi transferido para um hospital da rede privada.

O POVO opta por não divulgar o nome do familiar para preservar a identificação do estudante, que é adolescente. Até o início desta tarde, o aluno encontra-se em observação. Ele deve passar por uma tomografia e uma possível cirurgia.

O aluno foi lesionado por outro estudante em um banheiro da instituição. Dois funcionários da escola, um professor e uma coordenadora, também foram atingidos.

Os estudantes — vítima e agressor — são do 1º ano do ensino médio, mas de turmas diferentes. O familiar da vítima afirmou que eles não se conheciam.

Ainda segundo ele, a família está abalada e revoltada. “É um absurdo. Chega a ser algo tão chocante que você não sabe nem como reagir. Você nunca imaginaria”, disse.

Em nota, a instituição de ensino informou que nenhum dos envolvidos no caso corre risco de morte. O colégio confirmou que os ferimentos aconteceram em um aluno e dois funcionários, os quais receberam atendimento médico e já tiveram alta.

“Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar”, disse a escola.

Polícia Civil atendeu ocorrência

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Na unidade, foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor dele.

