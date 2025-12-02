Aluno lesionado em escola de Fortaleza foi atingido 12 vezes

TrÃªs pessoas foram lesionadas por um aluno dentro de uma escola particular em Fortaleza / Crédito: ReproduÃ§Ã£o/Leitor Via WhatsApp O POVO

O estudante de 15 anos ferido por outro aluno dentro do colégio Christus, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, teria sido perfurado 12 vezes e encaminhado a uma unidade hospitalar. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 2. Um professor e uma coordenadora também foram feridos. Um familiar da vítima relatou ao O POVO que o estudante sofreu lesões no rosto, na bochecha, nas costas e nos braços. Após ser atingido, ele recebeu os primeiros socorros no Frotinha da Messejana e, em seguida, foi transferido para um hospital da rede privada.

Leia Mais | Ataques em escolas no Ceará chamam atenção à violência interpessoal e no entorno O POVO opta por não divulgar o nome do familiar para preservar a identificação do estudante, que é adolescente. Até o início desta tarde, o aluno encontra-se em observação. Ele deve passar por uma tomografia e uma possível cirurgia. O aluno foi lesionado por outro estudante em um banheiro da instituição. Dois funcionários da escola, um professor e uma coordenadora, também foram atingidos. Os estudantes — vítima e agressor — são do 1º ano do ensino médio, mas de turmas diferentes. O familiar da vítima afirmou que eles não se conheciam.

Ainda segundo ele, a família está abalada e revoltada. “É um absurdo. Chega a ser algo tão chocante que você não sabe nem como reagir. Você nunca imaginaria”, disse. Em nota, a instituição de ensino informou que nenhum dos envolvidos no caso corre risco de morte. O colégio confirmou que os ferimentos aconteceram em um aluno e dois funcionários, os quais receberam atendimento médico e já tiveram alta. Leia Mais | Funcionário cai de trator no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza