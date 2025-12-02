Funcionário cai de trator no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza

Funcionário cai de trator no terminal de cargas do Aeroporto de FortalezaEle teria batido o peito na direção e os joelhos no chão, quando o trator que ele conduzia se partiu ao meio. A empresa informa que o operador "está em perfeito estado de saúde"
Um funcionário terceirizado caiu de um trator que conduzia no Terminal de Cargas Doméstico, do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 17h30min de domingo, 30.
A vítima tem mais de 50 anos e teria batido o peito na direção e os joelhos no chão, quando o trator que ele conduzia se partiu ao meio.
As informações foram repassadas pelo Sindicato dos Aeroviários do Ceará (Sindaero-CE). Para o Sindaero, "a causa do acidente é equipamento sucateado".
O veículo pertence à empresa multinacional Dnata, que presta serviço para as companhias aéreas. Conforme a Dnata, uma equipe de segurança e manutenção dos equipamentos está apurando o caso para definir as causas do ocorrido.
O operador trabalha para a Dnata há três meses e "está de folga devido à escala de hoje e retomará suas atividades normalmente na sequência", de acordo com a empresa.
“O funcionário está em perfeito estado de saúde, sequer tendo sido necessário afastamento por qualquer lesão. Fez exames ontem que não identificaram qualquer lesão sofrida. Não existe sequer atestado médico necessário. Ele não foi arremessado do equipamento ou jogado”, afirma a Dnata.
A empresa acrescenta que entrega rigorosamente em dia todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) obrigatórios para cada uma das funções.
E realiza programas de safety, treinamentos, processos de atendimento a emergência, realiza manutenções rigorosas e em conformidade com o determinado pelos fabricantes.
A Dnata também diz que é líder mundial nas operações de ground handling e que segue rigorosos padrões de qualidade e segurança internacionalmente estabelecidos.
Ao O POVO, a Fraport Brasil comunicou que, desde que assumiu a concessão do aeroporto de Fortaleza, tem investido na melhoria das áreas operacionais em termos de estrutura, sinalização e segurança para os colaboradores que atuam no local.