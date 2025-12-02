Funcionário cai de trator no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza

O funcionário teria batido o peito na direção e os joelhos no chão, quando o trator que ele conduzia se partiu ao meio / Crédito: Reprodução/ Sindaero

Um funcionário terceirizado caiu de um trator que conduzia no Terminal de Cargas Doméstico, do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 17h30min de domingo, 30.



O operador trabalha para a Dnata há três meses e "está de folga devido à escala de hoje e retomará suas atividades normalmente na sequência", de acordo com a empresa. “O funcionário está em perfeito estado de saúde, sequer tendo sido necessário afastamento por qualquer lesão. Fez exames ontem que não identificaram qualquer lesão sofrida. Não existe sequer atestado médico necessário. Ele não foi arremessado do equipamento ou jogado”, afirma a Dnata. A empresa acrescenta que entrega rigorosamente em dia todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) obrigatórios para cada uma das funções.