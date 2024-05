"Dia D da dignidade menstrual" debate tema com jovens na rede Cuca

Foto de apoio ilustrativo: absorventes serão distribuídos gratuitamente no local Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os jovens presentes no evento também poderão tirar dúvidas com representantes de pastas e organizações que promovem o direito à saúde menstrual em Fortaleza, bem como conhecer em detalhes a Lei 11192/2021, que rege a política municipal de higiene íntima e saúde menstrual da Capital. Segundo a titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Fortaleza (CEPPM), Cristhina Brasil, a política busca, além do direito menstrual, evitar que as jovens assistidas deixem de acessar outros direitos básicos devido à falta de condições para a saúde íntima adequada. “Nós lançamos a política municipal em 2021, começando a distribuição de absorventes nas escolas, por conta do alto grau de evasão das meninas em período menstrual. Em seguida, estendemos para todos os equipamentos da rede de proteção às meninas e mulheres de Fortaleza e para as pessoas que menstruam e vivem em situação de rua, através do Consultório de Rua, reafirmando o compromisso da gestão do Prefeito Sarto", destaca.