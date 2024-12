Julio Brizzi destaca novos Cucas e projetos de qualificação como prioridades na gestão

“O prefeito Evandro propôs na campanha coisas grandes, e quer deixar a gestão com quatro Cucas a mais. Então vamos ter que fazer mais quatro Cucas. Só isso já é um grande projeto, pois um Cuca já é, imagina quatro”, afirmou o futuro secretário em entrevista ao O POVO .

Vereador de Fortaleza e anunciado como futuro secretário da Juventude no governo Evandro Leitão (PT), Julio Brizzi (PT) afirmou que vai focar nas promessas feitas pelo prefeito eleito, entre elas a construção de mais quatro Cucas na Capital.

Questionado sobre quais locais receberiam os equipamentos, ele destacou que ainda não há uma definição, mas que ela vai depender de estudos que a Prefeitura irá realizar e da participação da população. “Vão ser feitos estudos, a gente tem dados, mas temos que atualizar, ouvir a gestão, a cidade e a população para saber onde é viável”, destacou o futuro secretário, que também participou do programa Debates do Povo, na Rádio O POVO CBN .

Além dos cucas, Brizzi destacou que vai trabalhar com a gestão do prefeito com os programas de qualificação profissional Ocupa Jovem e o Horizontes Digitais que foram prometidos durante a campanha de Evandro. “Qualificação é uma coisa que o Evandro pretende fortalecer muito. Qualificação profissional para juventude na periferia”, disse o Brizzi.

Como Evandro ainda está anunciando a equipe, ele destacou que ainda não se reuniu com o prefeito eleito e nem com os demais secretários. “Acredito que até o final do ano ele deve chamar a gente para poder conversar”, complementou.

Primeiras ações

O futuro secretário falou ainda sobre as primeiras ações que pretende colocar em prática à frente da secretaria e destacou a ideia de fazer um diagnóstico da situação administrativa da pasta e ouvir a juventude da cidade para realizar a próxima administração.