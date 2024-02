Futuros da Rede Cuca está com inscrições abertas com remuneração de R$ 500 mensais

As inscrições acontecerão até o dia 26 de fevereiro, quando serão selecionados 400 jovens para se tornarem monitores da Rede Cuca

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, lançou o edital do Programa Futuros da Rede Cuca, onde serão selecionados 400 jovens para serem monitores da Rede Cuca. As inscrições do programa vão ocorrer até o dia 26 de fevereiro, pelo site da Juventude.

Esse ano houve ampliação de vagas e no valor da bolsa. Nas duas últimas edições, foram selecionados 150 jovens, com bolsa de R$ 300 por mês. Os selecionados deste ano receberão o valor de R$ 500 durante 10 meses, sendo no período de março a dezembro de 2024. O programa terá o total de 480 horas/aula.

Para realizar as inscrições e ter acesso ao edital completo os interessados deverão acessar o site da Juventude e preencher o formulário. A matrícula dos aprovados vai ocorrer no dia 15 de março.