Rede Cuca lança antologia de quadrinhos com narrativas de alunos

Nesta sexta-feira, 6, a Rede Cuca lança o segundo volume de “Mah! Antologia de Quadrinhos da Rede Cuca”. A produção reúne 19 histórias desenvolvidas por alunos do Laboratório Criativo de Quadrinhos da rede, um curso extensivo oferecido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude. O lançamento acontece às 18 horas, no Cuca Pici, com entrada aberta ao público. Na ocasião, haverá uma sessão de autógrafos com os autores e a distribuição de 100 exemplares gratuitos da obra, conforme a ordem de chegada.

Abordando temas que dialogam com o cotidiano e as experiências da juventude, as histórias publicadas em "Mah 2" refletem a diversidade de ideais e perspectivas vivenciadas pelos jovens quadrinistas.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Fortaleza, da Editora Mino e do Chiaroscuro Studios. Conta, ainda, com a correalização do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (IC).

Laboratório Criativo de Quadrinhos A formação intensiva, cuja primeira edição ocorreu em agosto de 2023, convida os alunos a uma imersão nas etapas de concepção, produção e editoração de histórias em quadrinhos, capacitando-os em técnicas de ilustração, narrativa visual e criação autoral. Para além dos conhecimentos técnicos, a formação também funciona como uma ferramenta de inclusão social, à medida em que as melhores produções selecionadas ingressam no mercado editorial e são apresentadas em eventos de destaque pelo País. Em 2023, por exemplo, parte da turma foi selecionada para lançar a primeira edição de “Mah!” na Comic Con Experience (CCXP), em São Paulo, o maior evento geek do Brasil.