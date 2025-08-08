Ex-funcionários da Rede Cuca cobram direitos trabalhistas atrasados pela Prefeitura

Unidade do CUCA no bairro José Walter / Crédito: Divulgação/ Rodrigo Carvalho

Ex-funcionários da Rede de Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) estão cobrando a Prefeitura de Fortaleza por direitos trabalhistas atrasados há mais de um mês. A demanda surge após a demissão de colaboradores dos cinco equipamentos na cidade, nos bairros Mondubim, Jangurussu, José Walter, Barra do Ceará e Pici, no último dia 30 de junho. Cerca de 300 profissionais foram demitidos no final do primeiro semestre, entre o encerramento do contrato de gestão do Instituto Cuca (IC), até então responsável pela gestão dos equipamentos, e a entrada do Instituto Juventude pela Vida (Ivida), atualmente à frente dos espaços.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo os ex-funcionários, pouco antes do encerramento do contrato, a direção do IC alegou dificuldades financeiras, e que por falta de verba, não teria como arcar com os direitos trabalhistas dos colaboradores. Havia também a promessa de recontratações dos profissionais demitidos após à entrada do Ivida, o que, segundo relatos, não aconteceu com a maioria. “Foi feita uma reunião informando que as contas não estavam fechando, que não tinha dinheiro para seguir em frente e que o nosso contrato iria terminar no dia 28/06 e quando chegasse essa data todo mundo ia ser desligado e não ia ter verba para ser pago ninguém”, conta Alice Machado, ex-funcionária da Rede Cuca. Em relato ao O POVO, a ex-gestora de Recursos Humanos da Rede conta que foram quitados apenas os salários dos funcionários, restando pendentes os pagamentos de multas rescisórias e outros direitos trabalhistas. Com a ausência do dinheiro, diversos profissionais têm enfrentado dificuldades para equilibrar as contas cotidianas, como água, luz, alimentação, entre outras. O receio dos trabalhadores é de que, com os juros que incidem sobre o atraso, o pagamento dos direitos trabalhistas se torne insuficiente para quitar as dívidas.

A ingrata surpresa de não receber o que lhe é de direito também compromete por vezes o planejamento de toda uma vida. Um ex-funcionário, que trabalhava no Cuca há mais de 10 anos e optou por não se identificar, conta que estava juntando dinheiro para comprar o próprio carro, mas precisou adiar a conquista devido à demissão. “Eu tenho um sonho que é comprar o meu transporte. Necessito disso. Meu sonho tá indo embora. E por uma resposta que não sai. Meu filho há pouco tempo casou e não consegui dar o presente dele de casamento. Sabe o que é isso para um pai?”, lamenta. Caso está sendo acompanhado pela PGM O caso foi levado até a Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, que tem mediado as negociações entre os trabalhadores e a Secretaria da Juventude (Sejuv), responsável pelo acompanhamento da administração do Cuca.

Entretanto, os profissionais alegam dificuldades na comunicação também com a PGM, que estipulou um prazo inicial de 10 dias para sentar à mesa com Sejuv e a comissão representante dos profissionais, o que, mais de duas semanas após o contato inicial, ainda não aconteceu. O temor dos profissionais agora é de que a negociação se arraste por ainda mais tempo, a fim de enfraquecer o grupo, e que a gestão tente parcelar ou até mesmo remover parte dos direitos devidos. “A gente tem escutado conversas de que há possibilidade de que eles queiram parcelar por até um ano o que nos devem, de que queiram que a gente abra mão dos 40% de multa de ressarcimento…”, pontua um dos líderes do movimento, que optou por não se identificar.

