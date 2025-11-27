Vazamento alaga UTI pediátrica do Hospital de Messejana após rompimento de cano durante obra

Vazamento alaga UTI pediátrica do Hospital de Messejana após rompimento de cano durante obraFamílias foram levadas para corredores; Sesa diz que situação foi controlada e nega cancelamento de cirurgias
Uma falha em um cano de água da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), em Fortaleza, provocou um vazamento na manhã desta quinta-feira, 27. O incidente ocorreu por volta das 9 horas, quando um cano se rompeu durante uma obra realizada no telhado da unidade.
Segundo informações recebidas pelo O POVO, a água vazou pelo teto e atingiu a ala pediátrica e a semi-intensiva. Em um dos setores, houve um curto período sem energia elétrica logo após o incidente.
Famílias foram levadas aos corredores
Com o alagamento, crianças internadas nessas alas e seus familiares foram realocados para os corredores até que a situação fosse normalizada. Pacientes relataram cancelamento de cirurgias e exames previstos para o dia.
“É uma situação muito revoltante, porque estamos aqui esperando cirurgia para os nossos filhos. Os profissionais dão o melhor de si, mas a estrutura limita muito”, disse uma paciente que preferiu não se identificar. Ela aguardava um leito para a filha quando o vazamento ocorreu.
Vídeos enviados ao O POVO mostram bacias e baldes espalhados pelas salas, enquanto profissionais tentavam conter a água. A manutenção atuou no local e finalizou o conserto por volta do meio-dia, conforme relatado pela paciente.
Sesa confirma rompimento, mas nega prejuízos à assistência
Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou que o incidente foi causado pelo desconectamento de um cano de água durante a obra no telhado do hospital. A pasta afirmou que equipes de manutenção e limpeza atuaram imediatamente e que não houve prejuízo significativo à assistência.
“A assistência aos pacientes segue normalmente ao longo do dia, sem qualquer prejuízo no atendimento”, informou a secretaria.
Questionada sobre a queda de energia, a pasta explicou que, por medida de segurança, as luzes da ala pediátrica foram temporariamente desligadas para permitir o trabalho no local.