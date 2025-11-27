Vazamento alaga UTI pediátrica do Hospital de Messejana após rompimento de cano durante obra

Famílias foram levadas para corredores; Sesa diz que situação foi controlada e nega cancelamento de cirurgias

Uma falha em um cano de água da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), em Fortaleza , provocou um vazamento na manhã desta quinta-feira, 27. O incidente ocorreu por volta das 9 horas, quando um cano se rompeu durante uma obra realizada no telhado da unidade .

Segundo informações recebidas pelo O POVO, a água vazou pelo teto e atingiu a ala pediátrica e a semi-intensiva. Em um dos setores, houve um curto período sem energia elétrica logo após o incidente.

Famílias foram levadas aos corredores

Com o alagamento, crianças internadas nessas alas e seus familiares foram realocados para os corredores até que a situação fosse normalizada. Pacientes relataram cancelamento de cirurgias e exames previstos para o dia.

“É uma situação muito revoltante, porque estamos aqui esperando cirurgia para os nossos filhos. Os profissionais dão o melhor de si, mas a estrutura limita muito”, disse uma paciente que preferiu não se identificar. Ela aguardava um leito para a filha quando o vazamento ocorreu.