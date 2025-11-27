Carga com 60 kg de cigarros eletrônicos é apreendida em Fortaleza

A mercadoria aprendida pela Receita Federal é avaliada em R$ 180 mil / Crédito: Reprodução/ Receita Federal

Uma carga com 60 kg de cigarros eletrônicos foi apreendida pela Receita Federal nesta quinta-feira, 27. A mercadoria ilegal é avaliada em R$ 180 mil e foi localizada em uma transportadora situada em Fortaleza.



Os produtos, cuja comercialização é proibida no Brasil, teriam saído da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, com destino a capital cearense, de acordo com as informações da Receita Federal.