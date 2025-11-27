Carga com 60 kg de cigarros eletrônicos é apreendida em Fortaleza

Carga com 60 kg de cigarros eletrônicos é apreendida em FortalezaA mercadoria encontrada é avaliada em R$ 180 mil e saiu da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, com destino a capital cearense
Uma carga com 60 kg de cigarros eletrônicos foi apreendida pela Receita Federal nesta quinta-feira, 27. A mercadoria ilegal é avaliada em R$ 180 mil e foi localizada em uma transportadora situada em Fortaleza.
Os produtos, cuja comercialização é proibida no Brasil, teriam saído da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, com destino a capital cearense, de acordo com as informações da Receita Federal.
Os produtos foram identificados durante procedimento de conferência e, diante das suspeitas, a equipe da Receita Federal realizou a abertura das encomendas, confirmando o transporte irregular de cigarros eletrônicos.
A apreensão resulta do trabalho de análise de risco realizado por servidores da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Direp03).
Acerca do caso, a Receita Federal informa que “mantém, de forma contínua, ações de combate aos ilícitos que alimentam e financiam organizações criminosas, protegendo a economia e a sociedade”.