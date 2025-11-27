Receita Federal apreende uma tonelada de skunk em Fortaleza

Droga veio de São Paulo para Fortaleza e foi apreendida pela Receita Federal. 60 quilos de cigarros eletrônicos também foram apreendidos nesta quinta-feira, 27

De acordo com a Receita, a droga tem valor de R$ 5 milhoes.

Operação de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Direp03) resultou na apreensão de uma tonelada de skunk em uma transportadora de Fortaleza, nesta quinta-feira, 27.

Identificação da droga foi feita com o apoio dos agentes caninos Ithor, Bachar e Saymon. A carga, que estava escondida entre mercadorias regulares, veio de São Paulo.

"A Receita Federal segue atuando continuamente no combate ao contrabando, tráfico de drogas e demais ilícitos que financiam organizações criminosas, protegendo a sociedade e contribuindo para a segurança pública", afirmou o órgão.

Também na manhã desta quinta, a Receita apreendeu 60 kg de cigarros eletrônicos também em uma transportadora. O valor da carga é de aproximadamente R$ 180 mil.