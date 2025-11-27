Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita Federal apreende uma tonelada de skunk em Fortaleza

Uma tonelada de skunk é apreendida em transportadora de Fortaleza; carga vale R$ 5 milhões

Droga veio de São Paulo para Fortaleza e foi apreendida pela Receita Federal. 60 quilos de cigarros eletrônicos também foram apreendidos nesta quinta-feira, 27
Sara Oliveira
Sara Oliveira
Operação de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Direp03) resultou na apreensão de uma tonelada de skunk em uma transportadora de Fortaleza, nesta quinta-feira, 27. 

De acordo com a Receita, a droga tem valor de R$ 5 milhoes. 

Identificação da droga foi feita com o apoio dos agentes caninos Ithor, Bachar e Saymon. A carga, que estava escondida entre mercadorias regulares, veio de São Paulo. 

"A Receita Federal segue atuando continuamente no combate ao contrabando, tráfico de drogas e demais ilícitos que financiam organizações criminosas, protegendo a sociedade e contribuindo para a segurança pública", afirmou o órgão. 

Também na manhã desta quinta, a Receita apreendeu 60 kg de cigarros eletrônicos também em uma transportadora. O valor da carga é de aproximadamente R$ 180 mil. 

 


Os produtos, cuja comercialização é proibida no Brasil, teriam saído da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, com destino a capital cearense, de acordo com as informações da Receita Federal.

 


