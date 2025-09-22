Arborização da ciclovia da Dom Luís começa nesta segunda-feira, 22

Arborização irá se estender por 1,9 km na Dom Luís / Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

A arborização da ciclofaixa da avenida Dom Luís, em Fortaleza, terá início nesta segunda-feira, 22. Ao todo, 1,9 quilômetro (km) da via será arborizado, com o intuito de diminuir a temperatura da pista, que de acordo com a Prefeitura, pode chegar a 51,2°C. LEIA TAMBÉM: Medula: campanha cadastra doadores para ajudar menino com tipos raros de câncer

O recurso a ser utilizado para a instalação das árvores provém de premiação concedida pela Bloomberg Philanthropies, empresa filantrópica estadunidense que investe em programas para melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades. Em junho passado, a Terra do Sol foi escolhida para participar do Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI), programa que destina $ 1 milhão para as cidades investirem em projetos de ciclismo. Arborização não deverá afetar acesso ao comércio, diz Prefeitura Dividido em duas etapas, o projeto não deverá prejudicar o acesso ao comércio da região, de acordo com a Prefeitura. As interdições serão divididas em em bloqueios de três quarteirões cada, que deverão durar entre 10 a 15 dias cada.