Motociclista foge de blitz e é preso após perseguição

Um motociclista em alta velocidade fugiu de uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na avenida Rogaciano Leite, em Fortaleza, na noite desse sábado, 15. Após desobedecer ordem de parada, o suspeito foi perseguido por uma equipe do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme a PMCE, o homem conduziu o veículo de forma arriscada durante o trajeto, colocando em risco pedestres e outros veículos no bairro Jardim das Oliveiras. Em vídeo feito por moradores, é possível ver um agente policial chocando uma motocicleta contra o veículo em que o suspeito estava. Motociclista foi levado ao 13º Distrito Policial O homem foi alcançado na avenida Plácido Castelo. A PM informou que ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para conter o motociclista.