Motociclista foge de blitz e é preso após perseguição

Motociclista em alta velocidade foge de blitz e é preso após perseguiçãoSuspeito foi assinado um TCO pelos crimes de desobediência, resistência e trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Caso aconteceu na noite desse sábado, 15
Um motociclista em alta velocidade fugiu de uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na avenida Rogaciano Leite, em Fortaleza, na noite desse sábado, 15.
Após desobedecer ordem de parada, o suspeito foi perseguido por uma equipe do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Conforme a PMCE, o homem conduziu o veículo de forma arriscada durante o trajeto, colocando em risco pedestres e outros veículos no bairro Jardim das Oliveiras.
Em vídeo feito por moradores, é possível ver um agente policial chocando uma motocicleta contra o veículo em que o suspeito estava.
Motociclista foi levado ao 13º Distrito Policial
O homem foi alcançado na avenida Plácido Castelo. A PM informou que ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para conter o motociclista.
ELe foi apresentado no 13º Distrito Policial, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de desobediência, resistência e trafegar em velocidade incompatível com a segurança.
A motocicleta foi apreendida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e removida ao pátio. O POVO procurou a AMC para saber quais foram os procedimentos realizados diante da ocorrência. A matéria será atualizada quando o órgão responder.