Suspeito de integrar o Comando Vermelho é preso em Tiaguá

Ele possui uma extensa ficha criminal e tinha sido posto em liberdade recentemente, mas voltou a se envolver em práticas ilícitas

Um homem de 34 anos, suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) , foi preso nesta quarta-feira, 12. A captura ocorreu na BR-222, no município de Tianguá , a cerca de 322 km de Fortaleza .

De acordo com as investigações conduzidas pelo Setor de Inteligência (Seint) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, o homem possui uma extensa ficha criminal. Ele é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho que tenta se estabelecer na região da Serra da Ibiapaba.

Segundo a polícia, o suspeito havia sido posto em liberdade recentemente, mas voltou a se envolver em atividades ilícitas. Ele já possui passagens por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, crime de trânsito, crime contra a administração pública e porte de arma de uso permitido.

Agora a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), seguirá com as investigações para identificar outros integrantes do grupo criminoso.