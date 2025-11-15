Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assista: briga é registrada durante eleição da APS em Fortaleza

Um bombeiro militar e familiares de candidatos trocaram agressões durante a apuração dos votos; caso é investigado pela Polícia Civil
A eleição para a presidência da Associação dos Profissionais de Segurança do Ceará (APS), realizada na noite desta sexta-feira, 14, em Fortaleza, terminou em briga entre membros da chapa vencedora e apoiadores do grupo concorrente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a troca de agressões entre o subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e membro da chapa vencedora, Estelman Fernandes, familiares e Roberta Menezes, esposa de Djones Menezes, também candidato ao pleito.

No vídeo, é possível ver o momento em que as partes trocam agressões e precisam ser contidas pelos presentes na votação.

Procurada pelo O POVO, a APS repudiou o acontecido e o classificou como um episódio isolado de agressões mútuas entre familiares. A associação ainda informou que o conflito foi prontamente controlado e não comprometeu o andamento regular da apuração dos votos.

"Comportamentos dessa natureza não representam, não refletem e não dialogam com os princípios que orientam a APS desde sua fundação. Nossa atuação é guiada pelo respeito, pela responsabilidade, pela convivência pacífica e pela construção de um ambiente íntegro, seguro e acolhedor para todos os associados, dependentes e colaboradores", disse a Associação, em nota.

Leia mais

Associação afirma que vice presidente agiu em defesa da família; esposa de candidato alega tentativa de interferência na apuração

Em nova nota enviada ao O POVO, a APS afirmou que o vice-presidente, Estelman Fernandes, agiu em defesa da esposa, Eliane Fernandes, e da administradora da instituição, Ranielly Reis, que segundo a Associação, teriam sido "violentamente agredidas" por Roberta.

Em publicação feita nas redes sociais, a esposa do ex-diretor e candidato ao pleito Djones Menezes, acusou Estelman de tentar impedir que um fiscal da chapa de oposição entrasse no local de apuração dos votos.

O caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado pelo 25° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) responsável pelo Bairro de Fátima, região onde ocorreram as agressões.

