Assista: briga é registrada durante eleição da APS em Fortaleza

Briga foi contida pelas pessoas que acompanhavam a apuração dos votos / Crédito: Reprodução/Whatsapp O POVO

A eleição para a presidência da Associação dos Profissionais de Segurança do Ceará (APS), realizada na noite desta sexta-feira, 14, em Fortaleza, terminou em briga entre membros da chapa vencedora e apoiadores do grupo concorrente.