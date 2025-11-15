Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros na Lagoa da Messejana

Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros na Lagoa da MessejanaVítima, encontrada nessa sexta-feira, 14, ainda não foi identificada formalmente. Polícia Civil investiga o crime
O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de disparo de arma de fogo na Lagoa da Messejana, no bairro Messejana, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 14. A vítima não foi identificada formalmente.
O POVO apurou que a mulher também teria sido encontrada com outros sinais de violência pelo corpo, como tortura. No local onde o corpo foi encontrado, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
3ª Delegacia do DHPP: (85) 3101 7464
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br