Faixa Azul para motos será implantada na avenida Perimetral ainda em novembro

Faixas azuis para motos concluídas e sinalizadas na Av. Humberto Monte, no trecho compreendido entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Su / Crédito: Samuel Setubal

A avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral) será a próxima via de Fortaleza a receber a Faixa Azul, espaço preferencial para motocicletas. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a implantação da sinalização delimitadora começa ainda neste mês de novembro. A nova faixa terá 4 quilômetros de extensão em cada sentido, no trecho que vai da Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Godofredo Maciel.

A "motofaixa" da avenida Perimetral será a segunda a ser implantada em Fortaleza. A primeira foi instalada na avenida Humberto Monte, no trecho entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul. A implantação da Faixa Azul na via teve início em 20 de outubro e foi concluída na quarta-feira, 12, com a finalização da instalação das tachinhas delimitadoras. De acordo com Inês Chaves, agente educadora de trânsito da AMC, a implantação da Faixa Azul para motocicletas na Humberto Monte está sendo acompanhada por uma ação educativa voltada à conscientização dos condutores.

“Estamos levando orientações para todos os condutores que passam por lá — tanto motociclistas quanto motoristas de automóveis. Nosso objetivo é promover um trânsito mais seguro e harmonioso”, explica. Durante as ações, que ocorrem no período da manhã, os educadores utilizam faixas e banners para chamar a atenção dos condutores. “Quando o semáforo fica vermelho, abordamos os condutores e estendemos uma faixa azul informando que ali existe a Faixa Azul. Assim, os motoristas ficam atentos e os motociclistas entendem que podem permanecer nela de forma preferencial, caso queiram”, detalha Inês.

“Houve poucas reclamações [por parte dos motociclistas]. No horário de pico, o 'corredor' que é usado diariamente pelos motociclistas passa a ser oficializado pela Faixa Azul, um ambiente livre de apertos e disputa de espaço com carros”. Ele ainda destaca que agora, após a implantação das tachinhas de sinalização, os motoristas devem ter mais atenção ao mudar de faixa. “Já que não poderá mais alegar que ‘não sabia’ ou ‘não viu”, diz. Além da avenida Perimetral, a avenida Santos Dumont também está prevista para receber a motofaixa, ainda sem data definida para a implantação.